Kurzprofil Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft:



Mit einer Flotte von 250 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 1,8 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) eine der weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit circa 13.400 Mitarbeitenden an Standorten in 130 Ländern mit 394 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von rund 2,8 Millionen TEU - inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 121 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den Fahrtgebieten Transatlantik, Mittlerer Osten, Lateinamerika sowie Intra-Amerika zu den führenden Anbietern. (30.08.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hapag-Lloyd-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Verwerfungen im globalen Container-Schiffsverkehr würden Hapag-Lloyd abermals zum Nachkauf von 75.000 Containern zwingen. "Die Container werden in China hergestellt und sollen im vierten Quartal 2021 ausgeliefert werden", habe die Reederei am Montag in Hamburg mitgeteilt. Seit 2020 habe Hapag-Lloyd seinen Bestand damit nun bereits um 625.000 TEU (20-Fuß-Standardcontainer) aufgestockt.Die nach der Corona-Rezession anspringende Konjunktur in vielen Weltregionen schlage sich im globalen Warenhandel nieder - mit einer entsprechend wachsenden Nachfrage nach Gütertransporten auf See. Hartnäckige Störungen in den Lieferketten würden allerdings dazu beitragen, dass Transportkapazitäten knapp seien. Es komme zu Verzögerungen, Container seien oft nicht dort verfügbar, wo sie gebraucht würden."Normalerweise sind unsere Container 50 Tage unterwegs, bis wir sie wieder beladen können. Aufgrund der massiven Überlastungen von Häfen und Terminals weltweit benötigen wir derzeit bis zu 60 Tage und mehr", habe Vorstandschef Rolf Habben Jansen laut Mitteilung gesagt. "Das bedeutet, dass uns gegenwärtig 20 Prozent der entsprechenden Containerkapazitäten fehlen.""Der Aktionär" habe die Aktie von Hapag-Lloyd in den vergangenen Monaten des Öfteren zum Kauf empfohlen. Die Aktie sei von einem Hoch zum nächsten geklettert (das Allzeithoch sei Mitte August bei 230,20 Euro markiert worden), habe zuletzt aber eine kleine Verschnaufpause eingelegt. Nun gehe es bereits wieder aufwärts, ein neues Rekordhoch sei nur eine Frage der Zeit.Anleger, die noch investiert sind, lassen die Gewinne mit einem auf 154 Euro nachgezogenen Stoppkurs Euro weiter laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zu der Hapag-Lloyd-Aktie. (Analyse vom 30.08.2021)(Mit Material von dpa-AFX)