Kurzprofil Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft:



Mit einer Flotte von 253 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 1,8 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) eine der weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit circa 14.100 Mitarbeitenden an Standorten in 137 Ländern mit 421 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von rund 3,1 Millionen TEU - inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 126 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den Fahrtgebieten Transatlantik, Mittlerer Osten, Lateinamerika sowie Intra-Amerika zu den führenden Anbietern. (25.04.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hapag-Lloyd-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) unter die Lupe.Container-Reedereien würden zu den finanziellen Gewinnern der durch die Corona-Krise ausgelösten Störungen der globalen Lieferketten gehören, die wiederum für einen überproportionalen Anstieg der durchschnittlichen Frachtraten gesorgt hätten. Hapag-Lloyd habe im abgelaufenen Jahr vor diesem Hintergrund den operativen Gewinn vervielfacht. Aktionäre sollten mit einer fetten Dividende am Erfolg beteiligt werden.Für das Geschäftsjahr 2021 sollten die Aktionäre 35 Euro je Aktie (Vorjahr: 5,30 Euro) erhalten. Der Reedereikonzern würde damit seine Dividende im Vergleich zum Vorjahr verzehnfachen und 6,1 Mrd. Euro ausschütten. Die Dividendenrendite betrage aktuell damit rund 11%.Neben der Rekorddividende stünden die gestörten globalen Lieferketten weiter im Fokus. Denn bereits seit einem Monat würden in Shanghai Ausgangssperren herrschen. Die 26 Mio. Einwohner zählende Hafenstadt stehe im Zentrum der größten Corona-Welle in China seit Beginn der Corona-Krise vor mehr als zwei Jahren. Wegen des andauernden Corona-Lockdowns sei das Exportvolumen des größten Hafens der Welt Schätzungen zufolge schon um rund 40% zurückgegangen. Dabei sei der Hafen selbst dem Vernehmen nach gar nicht das größte Problem. Die Schwierigkeit liege vielmehr im Transport der Waren mit Lastwagen, der wegen der strengen Corona-Maßnahmen vor Ort nur sehr eingeschränkt funktioniere. Die globalen Lieferketten seien also vorerst weiter gestört.Der Dividendenvorschlag bedürfe formal noch der Zustimmung der Hauptversammlung am 25. Mai. Nach der jüngsten Korrektur könnten die Hapag-Lloyd-Aktie im Vorfeld noch einmal Kurs auf die Rekordhochs nehmen. Risikobewusste Anleger sollten die Gewinne vorerst laufen lassen, den Stopp aber sukzessive nachziehen. Zumal die Reederei wenige Tage vor dem Aktionärstreffen auch einen Einblick in die aktuelle Geschäftsentwicklung gebe und die meisten Analysten die hohe Bewertung der Aktie bemängeln würden, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.04.2022)(Mit Material von dpa-AFX)