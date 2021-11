Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft:



Mit einer Flotte von 250 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 1,8 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) eine der weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit circa 13.400 Mitarbeitenden an Standorten in 130 Ländern mit 394 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von rund 2,8 Millionen TEU - inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 121 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den Fahrtgebieten Transatlantik, Mittlerer Osten, Lateinamerika sowie Intra-Amerika zu den führenden Anbietern.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hapag-Lloyd-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Hapag-Lloyd sei weiter nicht zu bremsen. Das Papier gewinne zum Wochenstart sechs Prozent auf 229,80 Euro und notiere damit nur noch ganz knapp unter dem bisherigen Allzeithoch von 235,60 Euro. Beflügelt werde die Aktie von starken Zahlen. Die Hamburger Containerreederei habe in den ersten neun Monaten dieses Jahres ihren Gewinn mehr als verzehnfacht.Unter dem Strich sei im Zeitraum Januar bis September ein Konzernergebnis von 5,56 Milliarden Euro herausgesprungen, nach 0,54 Milliarden Euro ein Jahr zuvor, wie aus dem am Freitag veröffentlichten Quartalsbericht hervorgehe.Wesentlicher Treibstoff für die Gewinnexplosion seien die enorm gestiegenen Preise - im Branchenjargon Frachtraten - für Transporte auf See, die die Gewinne aller Containerreedereien in diesem Jahr durch die Decke gehen lassen würden. Der Grund sei ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren: Die Corona-Pandemie habe die Fahrpläne der Linienreedereien so durcheinandergewirbelt, dass Schiffe und Container oft nicht da seien, wo sie sein sollten. Zudem habe die früh angesprungene Konjunktur vor allem in China und den USA die Nachfrage nach Seetransporten derart erhöht, dass die Kapazitäten mehr als ausgeschöpft seien."Der Aktionär" habe die Aktie von Hapag-Lloyd in den vergangenen Monaten des Öfteren zum Kauf empfohlen und bleibe durchaus weiter zuversichtlich, auch wenn die Luft nach oben sicher dünner werde.Anleger, die noch investiert sind, lassen die Gewinne mit einem auf 164 Euro nachgezogenen Stoppkurs Euro weiter laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.11.2021)Mit Material von dpa-AFX