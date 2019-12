Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person:



Börsenplätze HanseYachts-Aktie:



Xetra-Aktienkurs HanseYachts-Aktie:

6,40 EUR +7,56% (19.12.2019, 16:09)



ISIN HanseYachts-Aktie:

DE000A0KF6M8



WKN HanseYachts-Aktie:

A0KF6M



Ticker-Symbol HanseYachts-Aktie:

H9Y



Kurzprofil HanseYachts AG:



Die HanseYachts AG (ISIN: DE000A0KF6M8, WKN: A0KF6M, Ticker-Symbol: H9Y) ist ein weltweit führender deutscher Hersteller von Segelyachten und Motoryachten und betreibt unter dem Dachnamen "HanseGroup" die Segelyachtmarken Hanse, Dehler, Moody, Privilège, Varianta sowie die Motoryachtmarken Sealine und Fjord. Am Standort Greifswald werden in unmittelbarer Nähe zur Ostsee Premiumyachten - Made in Germany - hergestellt und in über 100 Länder exportiert. Mehr Informationen zu den Yachten der HanseGroup finden Sie auf den jeweiligen Markenseiten. (19.12.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - HanseYachts-Aktienanalyse von FMR Research:Marcus Silbe und Winfried Becker, Aktienanalysten von FMR Research, nehmen die Coverage der Aktie der HanseYachts AG (ISIN: DE000A0KF6M8, WKN: A0KF6M, Ticker-Symbol: H9Y) mit einer Kaufempfehlung auf.Seit geraumer Zeit sei es vermutet worden, nun scheine es aktuell zu werden. Zuletzt sei ein möglicher (Teil)Exit von Aurelius nicht nur auf dem EK-Forum diskutiert worden, sondern auch kürzlich in Zeitungen wie z.B. der Ostsee-Zeitung. Die Analysten würden glauben, dass Aurelius mit der Zusammenführung von Privilège und HanseYachts den letzten Punkt auf der To-Do-Liste abgehakt habe, um den Verkauf vorzubereiten. Am 10.12.19 sei das IPO vom Peer-Unternehmen Sanlorenzo S.p.a. gewesen, welches erfolgreich abgeschlossen worden sei mit deutlichen Prämien bei den Multiples (Umsatz 1,4x, EBITDA ca. 17x). Diese Transaktion habe gezeigt, dass es derzeit Investoren-Interesse für solche Transaktionen gebe.Umsatzseitig wachse HanseYachts seit zehn Jahren mit einem CAGR von 11,0%. Mit Privilège werde das Umsatz-Wachstum auch in den nächsten Jahren weiter zunehmen. Volumenseitig verkaufe HanseYachts durchschnittlich zwischen 500 und 600 Boote pro Jahr. Für dieses Jahr würden die Analysten einen kleinen Rückgang auf 575 bis 558 Boote erwarten, was sie in der Nachfragezurückhaltung aus Großbritannien und den USA begründet sehen würden. Sobald sich die Themen Brexit und Einfuhrzölle entspannt hätten, würden die Analysten erwarten, dass die Nachfrage aus diesen Regionen wieder zulege. Trotz der Zurückhaltung durch diese Unsicherheiten würden sie auch für 2019/2020e ein Umsatzwachstum von 6% YoY sehen. Ab 2020/2021e würden sie ein zweistelliges Wachstum erwarten.Wie erwartet werde das EBITDA dieses Jahr unter Vorjahr liegen (FMRe: 8,2 Mio. Euro, -33%), ab nächstem Jahr sollte das EBITDA wieder steigen (FMRe 2020/2021e: 11,0 Mio. Euro) und mittelfristig sollten Margen von 8%+ erreicht werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.