Kurzprofil HanseYachts AG:



Die HanseYachts AG (ISIN: DE000A0KF6M8, WKN: A0KF6M, Ticker-Symbol: H9Y) ist ein weltweit führender deutscher Hersteller von Segelyachten und Motoryachten und betreibt unter dem Dachnamen "HanseGroup" die Segelyachtmarken Hanse, Dehler, Moody, Privilège, Varianta sowie die Motoryachtmarken Sealine und Fjord. Am Standort Greifswald werden in unmittelbarer Nähe zur Ostsee Premiumyachten - Made in Germany - hergestellt und in über 100 Länder exportiert. Mehr Informationen zu den Yachten der HanseGroup finden Sie auf den jeweiligen Markenseiten. (13.02.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - HanseYachts-Aktienanalyse von FMR Research:Marcus Silbe und Winfried Becker, Aktienanalysten von FMR Research, raten die Aktie der HanseYachts AG (ISIN: DE000A0KF6M8, WKN: A0KF6M, Ticker-Symbol: H9Y) weiterhin zu kaufen.Zusammenfassung Roadshow: Die Analysten seien auf Roadshow mit dem Management gewesen, um Investoren ein Update zum aktuellen Stand bei HanseYachts zu vermitteln. Hinsichtlich der kürzlich erworbenen Privilège sei erwähnt worden, dass es schwieriger als geplant sei, fähiges Personal in Frankreich zu finden, weswegen HanseYachts etwas hinter dem eigenen Zeitplan liege, um Break-Even zu werden.Umsatzanpassung infolge (geo)politischer Risiken: Die Boot Show in Düsseldorf Ende Januar sei ein voller Erfolg gewesen und die Anzahl verkaufter Boote habe deutlich über dem Vorjahr gelegen. Trotz positiver Boot Show und sehr guten Verkaufserfolgen aus Griechenland, werde sich umsatzseitig HanseYachts etwas weniger dynamisch entwickeln, da derzeit 3 Regionen bereits Order-Rückgänge zu vermelden hätten, bzw. man erwarten könnte, dass die Orders zurückgehen könnten. Der Türkei-Konflikt an der syrischen Grenze habe laut CEO Herrn Gerhardt dazu geführt, dass die Orders aus der Türkei deutlich nachgelassen hätten. Die Regionen GB (wegen Brexit) und USA würden sich derzeit schwer vorhersagen lassen, da die Wahl in den USA die politische Situation noch weiter eskalieren lassen könnte. Die Analysten hätten daher wegen oben genannter Punkte ihre Schätzungen angepasst und würden für 19/20 einen Umsatz von 154,1 Mio. Euro erwarten (+1,4% YoY; Konsens: 162 Mio. Euro). Für die nächsten zwei Jahre sähen die Analysten das Umsatzwachstum bei 9,3% YoY und 4,5% YoY.EBITDA/EBIT/EBT würden jedoch soweit unverändert durch Einsparungen auf der Kostenseite bleiben: Trotz weniger Umsatz werde sich EBITDA aber weiterhin auf dem Level bewegen, was die Analysten bisher prognostiziert hätten. Insbesondere durch Einsparungen im Personal-Bereich, da HanseYachts hier die Zeitkonten besser optimieren könne als bisher. Die Analysten sähen daher EBITDA für dieses Jahr bei 8,1 Mio. Euro und das EBT leicht positiv bei 0,5 Mio. Euro. Da sich dieser Effekt mittelfristig positiv auf die Margen auswirke, schätze das Management, dass man bei 200 Mio. Euro Umsatz ca. 10-12% EBITDA-Marge erzielten könnte. Mit der aktuellen Umsatz-Dynamik könnte man 2024/2025 diese Marke erreichen. Da die Analysten bisher mit 9% EBITDA-Marge kalkulieren würden, könnte eine nachhaltige Verbesserung der Marge einen positiven Effekt auf die Bewertung haben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.