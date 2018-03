ISIN HanseYachts-Aktie:

DE000A0KF6M8



WKN HanseYachts-Aktie:

A0KF6M



Ticker-Symbol HanseYachts-Aktie:

H9Y



Kurzprofil HanseYachts AG:



Die HanseYachts AG (ISIN: DE000A0KF6M8, WKN: A0KF6M, Ticker-Symbol: H9Y) ist gemessen an der Zahl weltweit verkaufter Yachten einer der zwei größten Hersteller hochseetüchtiger Segelyachten. Im Bereich Segel- und Motoryachten ist die HanseYachts AG ein weltweit operierendes Unternehmen.



In eine so herausragende Marktposition gelangt man in der globalen Wassersportindustrie nach der Gründung im Jahr 1990 mit unternehmerischen Qualitäten und Visionen, klarer Zielgruppenorientierung, effizienten Produktionsprozessen - aber vor allem mit hervorragenden Mitarbeitern. Alle Mitarbeiter der HanseYachts AG, vom Vorstand über Yachtdesigner, Ingenieure bis zu den Monteuren am Produktionsband, verbindet deshalb eine gelebte Gemeinsamkeit: Die Leidenschaft für die See.



Mittlerweile beschäftigt die HanseYachts AG im Firmenverbund mehr als 1.050 Mitarbeiter und zählt in der Region Greifswald zu den größten Arbeitgebern. Seit 2007 ist die HanseYachts AG börsennotiert (General Standard) mit aktuell ca. 26% frei gehandelten Aktien. Größter Aktionär ist seit 2011 die Münchener AURELIUS AG, mit ca. 74% der ausgegebenen Aktien.



Zur HanseYachts AG gehören die Segelyachtmarken Hanse, Dehler, Moody und Varianta sowie die Motoryachtmarken Fjord und Sealine. Auf der folgenden Grafik wird ersichtlich, wie sich der Zukauf der Marken gestaltet hat. Angefangen mit der Hausmarke "Hanse" im Jahr 1990, bis zur letzten Akquisition der Marke "Sealine" im Jahr 2013, ist Wachstum das klare Ziel. (07.03.2018/ac/a/nw)

Hamburg (www.aktiencheck.de) - HanseYachts-Aktienanalyse von Analysten Gustav Froberg und Gerhard Orgonas von der Privatbank Berenberg:Gustav Froberg und Gerhard Orgonas, Analyst der Privatbank Berenberg, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie der HanseYachts AG (ISIN: DE000A0KF6M8, WKN: A0KF6M, Ticker-Symbol: H9Y) mit einer Kaufempfehlung auf.HanseYachts sei der weltweit zweitgrößte Hersteller von Segelyachten und einer der Top-10-Player im schnell wachsenden Markt für Motorboote, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Studie. Das deutsche Unternehmen betreibe ein Portfolio von 31 Modellen, die auf fünf verschiedene Marken von Segelyachten und Motorbooten verteilt seien. Die Analysten würden glauben, dass die Umstrukturierung des Unternehmens unter AURELIUS nun abgeschlossen sei und ein schlanker und hocheffizienter Betrieb laufe. HanseYachts verfüge über ein umfangreicheres und diversifizierteres Produktportfolio.Gustav Froberg und Gerhard Orgonas, Analyst der Privatbank Berenberg, haben in einer aktuellen Aktienanalyse die HanseYachts-Aktie mit dem Votum "buy" und einem Kursziel von 11,70 Euro auf. (Analyse vom 07.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs HanseYachts-Aktie:9,30 EUR -2,11% (07.03.2017, 09:24)Tradegate-Aktienkurs HanseYachts-Aktie:9,65 EUR +1,58% (07.03.2017, 09:08)