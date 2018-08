Xetra-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

116,10 EUR +2,74% (09.08.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

115,90 EUR +2,75% (09.08.2018, 17:36)



ISIN Hannover Rück-Aktie:

DE0008402215



WKN Hannover Rück-Aktie:

840221



Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HNR1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HVRRF



Kurzprofil Hannover Rück SE:



Die Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) ist mit einem Bruttoprämienvolumen von 17,8 Mrd. EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit rund 2.900 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 100 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong" und A.M. Best A+ "Superior". (09.08.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Hannover Rück-Aktienanalyse von Analyst Werner Schirmer von der LBBW:Werner Schirmer, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Rückversicherers Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF).Die Zahlen des zweiten Quartals seien durchwachsen, per saldo aber besser als vom Markt erwartet ausgefallen. Das Nettoergebnis habe mit einem Plus von 4% (gegenüber dem Vorjahresquartal) auf 282 Mio. EUR die Konsenserwartungen übertroffen. Ursache sei eine deutlich reduzierte Schadenlast im US-Lebensrückversicherungsgeschäft gewesen. Bis auf eine etwas stärker als erwartet gesunkene Combined Ratio (= Verhältnis von Schaden- & Verwaltungsaufwand zu Prämien) in der Schaden- & Unfallrückversicherung (von 97,4% auf 95,6%) habe der Rest des Zahlenwerks jedoch eher unter den Marktprognosen gelegen. Dies treffe vor allem auf das Kapitalanlageergebnis (-9% auf 352 Mio. EUR) und die Bruttoprämien (+4% auf 4,6 Mrd. EUR) zu. Im Ggs. zur Munich Re sei das Unternehmen kaum von den Staudamm-Schäden in Kolumbien betroffen und habe sehr geringe Katastrophenschäden ausgewiesen.Der Ausblick des Managements auf das Gesamtjahr 2018 sei im Wesentlichen unverändert geblieben. Es werde ein Nettoergebnis in Höhe von mindestens 1 Mrd. EUR erwartet - obwohl für das zweite Halbjahr nun vor Belastungen durch Vertragsstornos in der US-Lebensrückversicherung gewarnt worden sei (mindestens 264 Mio. EUR vor Steuern). Als tendenziell erfreuliches Signal werte der Analyst, dass die Spannbreite für die Dividendenausschüttungsquote von 35 - 40% auf 35 - 45% ausgeweitet worden sei.Die Hannover-Rück-Aktie erscheine (u.a. mit Blick auf Substanzwert und Gewinne) gemessen an den europäischen Blue-Chip-Versicherern hoch bewertet zu sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Hannover Rück-Aktie: