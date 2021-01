Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Hannover Rück SE": Keine vorhanden.



Börsenplätze Hannover Rück-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

132,80 EUR 0,00% (25.01.2021, 16:27)



Tradegate-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

132,60 EUR -0,82% (25.01.2021, 16:33)



ISIN Hannover Rück-Aktie:

DE0008402215



WKN Hannover Rück-Aktie:

840221



Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HNR1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HVRRF



Kurzprofil Hannover Rück SE:



Die Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) ist mit einem Bruttoprämienvolumen von mehr als 22 Mrd. EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit mehr als 3.000 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 100 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraftbewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong", A.M. Best A+ "Superior". (25.01.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Hannover Rück-Aktienanalyse von Aktienanalyst Volker Sack von der Nord LB:Volker Sack, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Versicherungssektor die Aktie des Rückversicherers Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) zu halten.Sack beobachte derzeit acht europäische Versicherungsunternehmen und die US-amerikanische Travelers. Neben den vier deutschen Werten Allianz, Munich Re, Talanx, Hannover Rück würden zwei Schweizer Werte (Zurich, Swiss Re) sowie die französische AXA und die italienische Generali die Peergroup komplettieren. Während Allianz, AXA, Generali, Zurich und Travelers einen starken Fokus auf das Erstversicherungsgeschäft hätten, liege der Schwerpunkt bei Hannover Rück und Swiss Re eindeutig auf den Rückversicherungsaktivitäten. Munich Re wie Talanx würden sowohl über bedeutende Rück- als auch Erstversicherungssparten verfügen. Dabei werde bei der Munich Re das Erstversicherungsgeschäft von der ERGO-Gruppe gesteuert, während der Talanx-Konzern aus Hannover über seine Erstversicherungsaktivitäten mit zahlreichen Marken (u.a. HDI) hinaus eine nennenswerte Beteiligung (>50%) an der Hannover Rück halte.Die Corona-Pandemie habe zu erheblichen Belastungen der Versicherungswirtschaft geführt. Allein bei den von Sack beobachteten europäischen Versicherern hätten sich die Covid-19-Belastungen in 2020 bisher auf insgesamt mehr als EUR 9 Mrd. summiert. Während bei den meisten Versicherungen die geschätzten Belastungen und Rückstellungen per 30.09.2020 ausgewiesen worden seien, hätten AXA und Zurich geschätzte Belastungen für das gesamte Geschäftsjahr 2020 veröffentlicht. Der Analyst gehe davon aus, dass in den vorliegenden Belastungsschätzungen bereits der Großteil für 2020 berücksichtigt worden sei, und in Q4 lediglich Adjustierungen vorgenommen würden.In der Rückversicherung Schaden/Unfall hätten sich per 30.09.2020 die geschätzten Covid-19-Schäden und Rückstellungen auf rund EUR 5,7 Mrd. addiert, die hauptsächlich die Rückversicherer Munich Re (EUR 2,1 Mrd.), Swiss Re (EUR 1,3 Mrd.) und Hannover Rück (EUR 700 Mio.) betroffen hätten. Auch im Erstversicherungsgeschäft sei es in der Sparte Schaden/Unfall zu vergleichsweise hohen Schadenverläufen gekommen, wie sich beispielsweise an den Zahlen der Allianz ablesen lasse. So sei die Gesamtbelastung aus der Covid-19-Pandemie in Höhe von EUR 1,3 Mrd. komplett auf die Sachversicherungssparte entfallen.Abhängig vom Pandemie- und Schadenverlauf in 2021 seien weitere Belastungen für die Versicherer nicht auszuschließen. Weitere Impulse und Konkretisierungen der Ausblicke für 2021 erwarte Sack aus den Vertragserneuerungsrunden (zum 01.01.2021) und der anstehenden Berichtssaison. Vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Chance-Risiko-Struktur und den aktuellen Bewertungsniveaus bestätige der Analyst für die Versicherungsbranche seine Einschätzung "neutral".Volker Sack, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Hannover Rück-Aktie mit dem Votum "halten". Das Kursziel laute EUR 140,00. (Analyse vom 25.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link