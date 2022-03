Tradegate-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

147,80 EUR -3,40% (10.03.2022, 11:50)



Xetra-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

147,45 EUR -2,87% (10.03.2022, 11:35)



ISIN Hannover Rück-Aktie:

DE0008402215



WKN Hannover Rück-Aktie:

840221



Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HNR1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HVRRF



Kurzprofil Hannover Rück SE:



Die Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) ist mit einem Bruttoprämienvolumen von mehr als 27 Mrd. EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit mehr als 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 150 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong" und A.M. Best A+ "Superior". (10.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hannover Rück-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Rückversicherers Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) unter die Lupe.Der weltweit drittgrößte Rückversicherer wolle nach einem Gewinnsprung im zweiten Corona-Jahr deutlich mehr Geld an seine Aktionäre ausschütten. Wie Hannover Rück am Donnerstagmorgen mitgeteilt habe, solle die Dividende von 4,50 Euro auf den Rekordwert von insgesamt 5,75 Euro je Aktie steigen. Das sei etwas mehr als Analysten im Schnitt erwartet hätten. Die geplante Ausschüttung umfasse eine unveränderte Basisdividende von 4,50 Euro und eine Sonderdividende von 1,25 Euro je Aktie.Im abgelaufenen Jahr habe Hannover Rück den Überschuss um 39% auf 1,23 Mrd. Euro gesteigert. Sehr positiv habe sich die Kapitaldeckungsquote (Solvency II) entwickelt, die jetzt bei branchenüberdurchschnittlichen 243,1% stehe. Herausragend sei auch die Nettorendite auf die Kapitalanlagen von 3,2%.Für 2022 peile Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz weiterhin einen Rekordgewinn von 1,4 bis 1,5 Mrd. Euro an. Am 21. März steige die Hannover Rück vom MDAX in den deutschen Leitindex DAX auf, was der Hannover Rück-Aktie zusätzlichen Schub geben sollte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Hannover Rück-Aktie: