Tradegate-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

162,60 EUR -1,87% (09.11.2021, 12:33)



Xetra-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

162,85 EUR -1,36% (09.11.2021, 12:21)



ISIN Hannover Rück-Aktie:

DE0008402215



WKN Hannover Rück-Aktie:

840221



Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HNR1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HVRRF



Kurzprofil Hannover Rück SE:



Die Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) ist mit einem Bruttoprämienvolumen von mehr als 22 Mrd. EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit mehr als 3.000 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 100 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraftbewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong", A.M. Best A+ "Superior". (09.11.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Hannover Rück-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Rückversicherers Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF).Das Q3-Zahlenwerk sei u.a. aufgrund eines geringer als erwarteten Anstiegs der Aufwendungen für Versicherungsfälle besser als erwartet ausgefallen. Die Bilanzkennzahlen (per 30.09.2021) hätten aus Sicht des Analysten auf einem guten Niveau gelegen. Darüber hinaus habe Hannover Rück die Guidance für 2021 zum Großteil bestätigt. Lediglich bei kombinierten Schaden-/Kostenquote gehe der Rückversicherer davon aus, dass das Ziel von 96% dieses Jahr nicht erreicht werde, was auf die hohe Schadensbelastung in Q3 zurückgeführt werde. Aus Sicht des Analysten weise die Guidance auf, dass Hannover Rück für das laufende Jahr weiterhin mit großen Fortschritten hin zu einer Normalisierung der Wirtschaftslage und damit der Geschäftstätigkeit rechne. Wie erwartet, habe sich die hohe Schadensbelastung aufgrund von Naturkatastrophen in Q3 (Überschwemmungen in Westeuropa und China; Waldbrände in den USA, auf dem Balkan und in der Türkei) erheblich auswirkt, seien jedoch geringer als erwartet ausgefallen. Des Weiteren habe Hannover Rück die Guidance für 2022 ausgegeben.Lennertz passe seine Schätzungen (EPS 2021e: 10,16 (alt: 10,59) Euro; DPS 2021e: 5,60 (alt: 5,70) Euro; EPS 2022e: 12,57 (alt: 12,62) Euro; DPS 2022e: unverändert 6,30 Euro) größtenteils an.Jan Lennertz, Analyst von Independent Research, bewertet die Hannover Rück-Aktie weiterhin mit "halten" ein. Das Kursziel werde von 150 Euro auf 170 Euro erhöht. (Analyse vom 09.11.2021)Börsenplätze Hannover Rück-Aktie: