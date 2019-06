Xetra-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

141,40 EUR +0,21% (19.06.2019, 14:34)



Tradegate-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

141,30 EUR +0,50% (19.06.2019, 14:42)



ISIN Hannover Rück-Aktie:

DE0008402215



WKN Hannover Rück-Aktie:

840221



Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HNR1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HVRRF



Kurzprofil Hannover Rück SE:



Die Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) ist mit einem Bruttoprämienvolumen von 17,8 Mrd. EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit rund 2.900 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 100 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong" und A.M. Best A+ "Superior". (19.06.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Hannover Rück-Aktienanalyse von Analyst Pierre Drach von Independent Research:Pierre Drach, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Rückversicherers Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) von 140 Euro auf 145 Euro.Mit der diesjährigen Hauptversammlung am 8. Mai habe der Rückversicherer den neuen Vorstandsvorsitzenden Jean-Jacques Henchoz sowie den neuen Aufsichtsratsvorsitzenden Torsten Leue präsentiert. In 2018 habe das Konzernergebnis bei 1.059,5 Mio. Euro gelegen, was ein Wachstum von 10,5% zum Vorjahr (959 Mio. Euro) darstelle. Der Vorstand habe betont, dass man trotz signifikanter Großschäden und einer Einmalzahlung in der Personen-Rückversicherung das zehnte Jahr in Folge eine zweistellige Eigenkapitalrendite erzielt habe. Die Dividende für 2018 sei auf 5,25 (Vj.: 5,00; Analystenerwartung: 5,25) Euro/Aktie festgelegt worden.Die aktuellen Quartalszahlen würden einen Anstieg des Nettoergebnisses in Q1/2019 auf 293,7 (Vj.: 273,4) Mio. Euro ausweisen. Auch das EBIT habe auf 450 (Vj.: 433,9) Mio. Euro zugenommen. Die gebuchten Bruttoprämien hätten um 19,2% zugenommen (Schaden-Rückversicherung: +23% y/y; Personen-Rückversicherung: +12% y/y). Vor allem in Japan sei die Vertragserneuerungsrunde wegen der vorangegangenen Naturkatastrophen deutlich verbessert gewesen. Wegen des schwierigen Marktumfeldes seien die Kapitalanlagerendite um 0,4% auf 3,0% und die Eigenkapitalrendite um 0,4% auf 12,6% gesunken. Der Bestand der selbstverwalteten Kapitalanlagen sei zum 31.03.2019 auf 44,8 (Vj.: 42,2) Mrd. Euro gestiegen.Aufgrund des US-Mortalitätsgeschäfts sowie des guten Asiengeschäfts sei ein Gewinnanstieg in der Personen-Rückversicherung (Nettoergebnis: 89 (Vj.: 51) Mio. Euro) zu verzeichnen gewesen, während es zu einem erneuten Rückgang im Nettoergebnis in der Schaden-Rückversicherung (219 (Vj.: 235) Mio. Euro) gekommen sei. Der Ausblick für 2019 (u.a. Nettoergebnis "in der Größenordnung von 1,1 Mrd. Euro") sei bestätigt worden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Hannover Rück-Aktie: