Kurzprofil Hannover Rück SE:



Die Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) ist mit einem Bruttoprämienvolumen von 16,4 Mrd. EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit ca. 2.900 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 100 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong" und A.M. Best A+ "Superior". (22.08.2017/ac/a/d)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Hannover Rück-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Rückversicherers Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) unter die Lupe.Mit einem Kursverlust von 5% habe die Börse überraschend negativ auf die letzte Woche vermeldeten Halbjahreszahlen der Hannover Rück reagiert. Dabei habe der drittgrößte Rückversicherer der Welt Wachstum an allen Fronten vermelden können. Die Bruttoprämie habe mit einem Plus von 8,6% auf 9,0 Mrd. Euro sogar vergleichsweise dynamisch zugelegt und auch das EBIT habe mit einem Zuwachs von 7,0% auf 799 Mio. Euro fast im Gleichschritt mitgezogen.Für etwas Ernüchterung möge der - gewohnt konservative - Ausblick des Vorstands gesorgt haben, der angesichts eines weiter wettbewerbsintensiven Umfelds "nur" seine bisherige Gesamtjahresprognose eines Prämienwachstums von 5% sowie eines Nettogewinns von über 1 Mrd. Euro bestätigt habe. Nach den starken Halbjahreszahlen würden die Experten inzwischen aber einen neuen Rekordgewinn von 1,1 bis 1,2 Mrd. Euro nebst einer entsprechenden Dividendenerhöhung für realistischer halten.Börsenplätze Hannover Rück-Aktie:Xetra-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:104,55 EUR -0,38% (21.08.2017, 17:35)