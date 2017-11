Tradegate-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

109,698 EUR +1,00% (09.11.2017, 11:26)



ISIN Hannover Rück-Aktie:

DE0008402215



WKN Hannover Rück-Aktie:

840221



Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HNR1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HVRRF



Kurzprofil Hannover Rück SE:



Die Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) ist mit einem Bruttoprämienvolumen von 16,4 Mrd. EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit rund 2.900 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 100 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong" und A.M. Best A+ "Superior". (09.11.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Hannover Rück-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Aktie des Rückversicherers Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF).Mit einem Nettoergebnis von 14 (Vj.: 304) Mio. Euro in Q3 sei die Prognose von 25 Mio. Euro zwar verfehlt, der Marktkonsens (-69 Mio. Euro) aber übertroffen worden. Dabei habe die erwartet hohe Großschadenbelastung zum Teil durch unerwartete Veräußerungsgewinne abgefedert werden können. Nachdem das Unternehmen das Gewinnziel von mehr als 1 Mrd. Euro für das aktuelle Geschäftsjahr schon am 21.09. infrage gestellt habe, sei die Senkung des Ausblicks (Nettoergebnis von rund 800 Mio. Euro) nicht überraschend gekommen. Die Dividende je Aktie solle sich für 2017 auf 5,00 (Vj.: 5,00) Euro belaufen. Der erstmals für 2018 veröffentlichte Ausblick sei erwartungsgemäß ausgefallen. Alles in allem würden die Q3-Zahlen und das Dividendenversprechen die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells zeigen. Mit Blick auf die nächsten Erneuerungsrunden würden sich ferner Preissteigerungen erwarten lassen. Ob dies auf breiter Front geschehe, bleibe abzuwarten.Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Hannover Rück-Aktie daher bei angepassten Prognosen (u.a. EPS 2017e: 6,81 (alt: 7,92) Euro; EPS 2018e: 8,94 (alt: 8,64) Euro) und einem neuen Kursziel von 110,00 (alt: 93,00) Euro von "verkaufen" auf "halten" hoch. (Analyse vom 09.11.2017)Xetra-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:109,60 EUR +1,29% (09.11.2017, 11:16)