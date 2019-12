Hamburg (www.aktiencheck.de) - Seit 31. Mai 2018 gelten in Hamburg Durchfahrtsbeschränkungen für bestimmte ältere Diesel-Fahrzeuge in Abschnitten der Stresemannstraße und der Max-Brauer-Allee, so die Handwerkskammer Hamburg in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Hintergrund: Das Oberverwaltungsgericht hat einer Klage des BUND in Teilen stattgegeben und verlangt eine Nachbesserung des Luftreinhalteplans von 2017. Der rot-grüne Senat plant, das Urteil umzusetzen und nicht in Revision zu gehen. Da die weitaus meisten Handwerksfahrzeuge mit Diesel betrieben werden, sind die Mitglieder der Handwerkskammer Hamburg von weiteren Diesel-Verbotszonen besonders betroffen.Hjalmar Stemmann, Präsident der Handwerkskammer Hamburg, fordert: "Sobald die Urteilsbegründung im Detail vorliegt, sollte der Senat diese erst einmal mit Augenmaß überprüfen und sicherstellen, dass die besonderen Bedarfe von Handwerkern berücksichtigt werden - so wie es auch in den Bereichen Max-Brauer-Allee und Stresemannstraße der Fall ist." Dort gilt: Handwerker, die ihren Betrieb in den Sperrzonen haben oder dort zu einem Kunden fahren, dürfen ungestraft ein- und ausfahren. Nur so bleibe laut Stemmann die Versorgung mit Handwerksleistungen gewährleistet. (06.12.2019/ac/a/m)