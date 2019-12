Der US-Präsident habe im Sommer für den 15.Dezember die nächste Tranche an Strafzöllen gegen chinesische Produkte angekündigt. Waren im Wert von rund 160 Mrd. Dollar wären davon betroffen. Unklar sei, ob China als Bedingung für einen ersten Deal darauf bestehe, dass die US-Seite auf diesen Schritt verzichte. Berichten nach habe Trump am Donnerstag einen ersten Deal mit China grundsätzlich abgesegnet. Angeblich solle die Zollerhöhung ausgesetzt und die bereits eingeführten Strafzölle um rund 50% reduziert werden. Dies klinge erst mal durchaus positiv!



Gute Nachrichten habe es zuletzt auch zur Nordamerikanischen Freihandelszone gegeben. Die Demokraten im Kongress scheinen nach schwierigen Nachverhandlungen (vor allem mit Mexiko) nun doch bereit zu sein, den von Donald Trump verhandelten NAFTA-Nachfolger USMCA zu ratifizieren. Dies sei nicht unumstritten, denn Kritiker würden meinen, man würde Donald Trump damit einen Erfolg verschaffen, den er im Wahlkampf gegen die Demokraten nutzen werde. Auch sei hier anzumerken, dass die Demokraten mit Trumps ursprünglichem Deal vor allem deshalb Probleme gehabt hätten, weil er aus ihrer Sicht im Hinblick auf den Schutz von Jobs in den USA noch nicht weit genug gegangen sei. Die nun vorgenommenen Änderungen würden das "Freihandelsabkommen" noch protektionistischer machen.



Die jüngste Vergangenheit habe zum Thema Welthandel sonst nicht viel vorweihnachtliche Stimmung gebracht: Am 10. Dezember sei das oberste Schiedsgericht der WTO mit dem Ausscheiden weiterer Richter quasi handlungsunfähig geworden, da die US-Regierung seit längerer Zeit Neubesetzungen blockiere. Außerdem habe der US-Handelsbeauftragte eine neue Breitseite gegen Frankreich gefeuert. Ein Treffen Trump-Macron vor einigen Monaten habe den Eindruck erweckt, die Franzosen wären der amerikanischen Kritik an ihrer Digitalsteuer ausreichend entgegengekommen, um Gegenmaßnahmen zu vermeiden.



Und obwohl Donald Trump auch kein Freund der Tech-Riesen sei, sehe er die Steuer (nicht ganz zu Unrecht) als Angriff auf US-Interessen. Entsprechend prüfe man in Washington als Vergeltung jetzt Strafzölle von 100% auf diverse französische Produkte. Schließlich habe das Repräsentantenhaus ein Gesetz verabschiedet, das Unternehmen mit Sanktionen bedrohe, wenn sie an der "Nord Stream 2"-Pipeline mitarbeiten würden, die vielen in den USA politisch unliebsam sei. Dieser neue Fall von extraterritorialen Sanktionen dürfte die transatlantischen Beziehungen zusätzlich belasten.



Weihnachtsfilme hätten stets ein Happy End. Die aktuelle Entspannung an der Handelsfront könnte sich nur als Waffenstillstand für die Feiertage herausstellen. Dann würde wieder in den Fokus rücken, wie nachhaltig sich diplomatisches Klima und Handelsumfeld seit 2016 verschlechtert hätten - vor allem durch das Zutun der US-Regierung. Vor diesem Hintergrund entscheiden sich die Analysten der Helaba letztendlich für den amerikanischsten aller Weihnachtsfilme: "It’s a Wonderful Life" von Frank Capra. Hier unterliege der mächtige, reiche Fiesling Potter dem "kleinen Mann" George Bailey (James Stewart), dem dank seines langjährigen selbstlosen Verhaltens und kultivierter Freundschaften fast alle Mitmenschen zur Seite springen würden als er in unverschuldete Schwierigkeiten gerate. Dies legen die Analysten der Helaba als Weihnachtsbotschaft 2019 der Regierung Trump ans Herz. Frohe Weihnachten! (13.12.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Handelsstreit war an den Finanzmärkten 2019 einer der prägenden Faktoren, so die Analysten der Helaba.Die Anleger hätten immer wieder zwischen Angst vor Eskalation und Euphorie über Entspannung geschwankt. Zuletzt hätten mal wieder die Entspannungssignale dominiert. Aber biete die Lage in der globalen Handelspolitik Ende 2019 nun eher Anlass für festliche Stimmung oder für Feiertagsdepressionen?Man könnte es auch anders formulieren: Was wäre angesichts des Handelsstreits der passendste Weihnachtsfilm für die kommenden Festtage? Vielleicht "Die Hard" ("Stirb langsam"), in dem sich der amerikanische Durchschnittsbürger John McClane (Bruce Willis) gegen eine Bande hauptsächlich europäischer Verbrecher durchsetze. Ein Japaner werde kurz nach seinem Witz "Pearl Harbor didn’t work out, so we got you with tape decks!" erschossen. Oder vielleicht eher "Home Alone 2 - Lost in New York", wo Macaulay Culkin als das schwarze Schaf der Familie McCallister, Kevin, zugegebenermaßen in Selbstverteidigung die "Wet Bandits" malträtiere und damit die Schadenfreude der Zuschauer bediene. Donald Trump habe einen Gastauftritt in diesem Film.