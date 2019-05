Trumps Ankündigung komme völlig überraschend. In den letzten Wochen habe er immer wieder behauptet, die Gespräche über ein Handelsabkommen mit China liefen sehr gut und man werde in Bälde "das beste Handelsabkommen aller Zeiten" abschließen. Noch letzte Woche habe es aus seinem Umfeld geheißen, ein Abschluss noch in dieser Woche werde angestrebt. In seinem Tweet begründe Trump seinen Schritt nun aber damit, dass China die Gespräche verschleppe und bereits erzielte Vereinbarungen nachverhandeln wolle.



Auch die chinesische Führung sei von Trumps Ankündigung offenbar völlig überrascht worden. Aus Regierungskreisen heiße es, die eigentlich für Mittwoch geplante Reise von Vizepremierminister Liu He und einer 100-köpfigen Delegation nach Washington werde wohl abgesagt, da man sich weigere, mit "der Pistole am Kopf" zu verhandeln.



Trumps Vorgehen erinnere stark an sein Verhalten im April 2018: Damals habe er China mitten in Verhandlungen über ein Entgegenkommen Chinas in Handelsfragen ebenfalls mit der Ankündigung von Strafzöllen brüskiert. Die Gespräche seien damals abgebrochen worden und der Streit habe eskaliert. (06.05.2019/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Ein Tweet von Donald Trump vom Sonntag dürfte das Marktgeschehen der gesamten Woche und wohl noch darüber hinaus prägen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Er kündige darin an, den Strafzollsatz auf chinesische Einfuhren im Volumen von USD 200 Mrd. ab Freitag von 10% auf 25% zu erhöhen, sowie weitere, bisher nicht mit einem Strafzoll belegte Importe aus China im Volumen von USD 325 Mrd. in Kürze ebenfalls mit einem Strafzoll zu belegen.