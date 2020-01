Trotz dem Erreichen neuer Allzeithochs sei die Reaktion der wichtigsten US-Aktienmärkte vergleichsweise bescheiden ausgefallen, was wohl darauf zurückzuführen sei, dass die Unterzeichnung keine Neuigkeiten hervorgebracht habe und die Einigung zum größten Teil schon eingepreist gewesen sei.



In China schienen Bedenken über die Umsetzung der getroffenen Vereinbarungen zurzeit noch zu überwiegen. Chinesische Aktienmärkte würden heute Morgen tiefer notieren. In den restlichen Regionen Asiens hingegen seien größtenteils Kursgewinne zu verzeichnen.



Für Europa werde ein positiver Handelsstart erwartet. Am Ölmarkt werde das beschlossene Abkommen gut aufgenommen und die Preise hätten heute Morgen, nach den gestrigen Abschlägen, deutlich zugelegt. Im Gegensatz dazu notiere Gold niedriger. (16.01.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Wie erwartet wurde gestern das Phase-1-Abkommen zwischen den USA und China unterzeichnet, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Das Herzstück des Vertrages sei die Zusage Chinas über die nächsten zwei Jahre zusätzliche US-Güter und -Dienstleistungen im Wert von 200 Milliarden US-Dollar zu kaufen. Bestehende Zölle würden vorerst in Kraft bleiben und deren Rücknahme werde erst für den Abschluss der Phase 2 in Aussicht gestellt.