"Mit einem Zuwachs von nur 6,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts im zweiten Quartal hat China die schlechtesten Zahlen seit 1992 vorgelegt - und davor wurden diese nicht veröffentlicht", erkläre Sascha Sadowski, Marktexperte beim Online-Broker LYNX. "Doch der Handelskrieg ist nicht Chinas einziges Problem. Diese setzen viel tiefer an und haben sich schon vor Beginn der Unstimmigkeiten mit den USA gezeigt. Zum einen hat China ein großes Schuldenproblem und zum anderen sinkt der Konsum im Land, da die Verbraucher merken, dass die goldenen Zeiten langsam aber sicher vorbei sind."



Die Wurzel des gigantischen chinesischen Schuldenbergs von 40 Billionen US-Dollar liege in der Finanzkrise im Jahr 2008. Damals habe die Regierung in Peking ein Paket initiiert, das die Wirtschaft beleben sollte. "Der Plan hat zwar funktioniert, hat jedoch dazu geführt, dass die Regierung, Unternehmen und private Haushalte jetzt hochverschuldet sind. Laut dem Institute of International Finance beträgt diese Last 300 Prozent des chinesischen Bruttoinlandsprodukts oder 15 Prozent der gesamten weltweiten Schulden", erkläre Sadowski. Die Regierung habe zwar mittlerweile auf das Problem reagiert und die Kreditvergabe schärfer reguliert, allerdings habe das wiederum zu negativen Effekten für die chinesische Wirtschaft geführt.



"Chinas Wirtschaft besteht aus zum Teil hocheffizienten privaten Unternehmen und vielen, meist deutlich weniger leistungsfähigen, staatlichen Firmen. Besonders erstere haben seitdem die Regierung die Banken an die Kandare genommen haben, Probleme an Kredite zu kommen." Damit verbunden sei ein weiteres Problem: Im vergangenen halben Jahr hätten sich die Zahlungsausfälle von chinesischen Unternehmen versechsfacht, wie der Finanzdienst Wind bekannt gegeben habe. "Schätzungen zufolge sind besonders produzierende, private Unternehmen betroffen", so der Experte.



Auch den chinesischen Verbrauchern würden die Probleme im Land nicht verborgen bleiben. Sie seien mittlerweile vorsichtiger geworden und hätten den Konsum eingeschränkt, auch weil die Schuldensituation vieler privater Haushalte nicht mehr so leicht zu bewältigen sei. Hinzu kämen höhere Immobilienpreise und Mieten, was das verfügbare Einkommen sinken lasse. "Den sinkenden Konsum bekommen allerdings nicht nur chinesische Unternehmen zu spüren. Auch US-Firmen wie Apple und Ford mussten Umsatzeinbrüche in China hinnehmen", betone Sadowski. "Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, hat die Regierung in Peking kürzlich die Steuern gesenkt und ein Investitionspaket für die Infrastruktur geschnürt." Er befürchte jedoch, dass diese bewährte Strategie diesmal nicht aufgehe. Staatliche Investitionen in Projekte, die kaum oder keinen Profit abwerfen würden, um die Wirtschaft anzukurbeln würden nur zu weiteren Schulden führen und für die Zukunft weitere Probleme heraufbeschwören. (26.07.2019/ac/a/m)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Chinas Wirtschaft leidet unter dem Handelskrieg mit den USA, so die Experten von LYNX Broker.Immer mehr US-Unternehmen würden sich nach neuen Zulieferern umsehen, die nicht von den Strafzöllen betroffen seien. Für Präsident Trump ein Grund zum Jubeln, was er in seiner üblichen diplomatischen Art auch getan habe: "Die Strafzölle der United States haben einen großen Einfluss darauf, dass immer mehr Unternehmen China zugunsten anderer Länder ohne Zölle verlassen wollen. Tausende Unternehmen verlassen das Land. Das ist der Grund, warum China einen Deal mit den USA machen will und warum es sich wünschte, den ursprünglichen Deal nicht gebrochen zu haben." Allerdings sei der Handelskrieg längst nicht der einzige Grund für Chinas schwächelnde Wirtschaft.