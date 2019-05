Während Anleger auf eine Entspannung zwischen den USA und China gesetzt hatten und ein Handelsabkommen zwischen den beiden Supermächten greifbar schien, brachte Donald Trump diese Zuversicht wieder ins Wanken, so die Experten von La Financière de l'Echiquier. In einem Tweet vom 5. Mai 2019 habe der US-Präsident gedroht, die Zölle auf chinesische Importprodukte im Wert von 200 Milliarden US-Dollar von 10 Prozent auf 25 Prozent zu erhöhen. Zudem habe er verkündet, dass weitere Produkte im Wert von 325 Milliarden US-Dollar ebenfalls mit 25 Prozent verzollt werden könnten. Grund hierfür sei offenbar eine Kehrtwende Chinas in den Handelsgesprächen zwischen beiden Ländern gewesen. Denn Peking habe eine geänderte und abgeschwächte Version des vereinbarten Handelsabkommens nach Washington zurückgeschickt und hierbei insbesondere jede Zusage herausgenommen, Gesetze gegen erzwungenen Technologietransfer, Diebstahl geistigen Eigentums, beschränkten Zugang zu den Finanzmärkten oder Währungsmanipulation zu erlassen - also alle wichtigen Punkte, die seit mehreren Monaten verhandelt worden waren.



Am Mittwoch habe Donald Trump auf einer Wahlveranstaltung in Florida China bezichtigt, "das Abkommen gebrochen" zu haben. Gleichzeitig habe das chinesische Handelsministerium für den Fall einer Erhöhung der Zölle seitens der USA Gegenmaßnahmen angekündigt. Am Donnerstag sei dann eine Reihe widersprüchlicher Aussagen gefolgt: Donald Trump habe erklärt, dass ihm eine "ausgezeichnete Alternative" zum Abkommen unterbreitet worden sei und er sich vermutlich bald mit seinem Amtskollegen Xi Jinping treffen werde - später habe er jedoch die Verhängung von Zöllen auf weitere chinesische Importwaren bekannt gegeben. Am Freitag habe die US-Administration die Zollerhöhung offiziell in Kraft gesetzt.



Das Risiko stelle sich asymmetrisch dar. Aktuell scheine das Szenario einer Einigung zwischen beiden Parteien in den Kursen weitgehend eingepreist zu sein und es sei eine gewisse Selbstgefälligkeit der Märkte gegenüber der Situation zu beobachten. Allerdings sei das Risiko, dass die Gespräche ins Stocken geraten würden und ein Deal in weite Ferne rücke, durchaus weiter vorhanden. Im Extremfall könnte die Situation sogar die Sorgen um das weltweite Wachstum wiederbeleben, denn die besseren Wachstumsaussichten für das zweite Halbjahr würden teilweise auf der Hoffnung fußen, dass die geopolitischen Spannungen nachlassen würden. Obwohl sich die Märkte nach der deutlichen Rally am Jahresanfang auf hohen Niveaus bewegen, erscheinen uns Vorsicht und Misstrauen ratsam, so die Experten von La Financière de l'Echiquier. Die Experten hätten ihre Portfolios daher, insbesondere bei den Allokations- und diversifizierten Fonds, in erheblicher Weise abgesichert. (14.05.2019/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - Die letzte Folge der Erfolgsserie "Game of Thrones" hat die Zuschauer, so scheint es, ein wenig enttäuscht, so Olivier de Berranger, Chief Investment Officer, und Enguerrand Artaz, Fondsmanager von La Financière de l'Echiquier.Doch Fans von geopolitischen Intrigen und Thrillern könnten sich damit trösten, dass die aufsehenerregendste Geschichte des vergangenen Jahres nun mit großem Getöse fortgesetzt werde: Der Handelskrieg!