München (www.aktiencheck.de) - Der Handelskonflikt belastet die Stimmung der Unternehmen weiter, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers.



Kommende Woche stünden die vorläufigen Einkaufsmanagerindices für Euroland inklusive Deutschlands sowie die USA für den Monat August an. Für Entspannung würden sie eher noch nicht sorgen: "Insbesondere auf Seiten der Industrie dürfte der Pessimismus der Einkaufsmanager angesichts der Handelskonflikte anhalten - auch wenn Donald Trump neue Zölle gegen China gerade erst noch einmal verschoben hat", so Greil. Der Chefstratege von Merck Finck rechne "erst mit einer Trendwende, wenn die Anzeichen tatsächlich wieder auf Entspannung oder einen Deal hindeuten". Gerade für exportlastige Länder wie Deutschland bedeute das "nach wie vor moderatere Wachstumstrends - umso mehr, je länger die Konflikte anhalten bzw. sich ausweiten". (16.08.2019/ac/a/m)





