Das i-Tüpfelchen sei die Vereinbarung der beiden Länder, Meinungsverschiedenheiten ohne den Umweg über internationale Instanzen zu regeln. Dies sei eine Stärkung des Bilateralismus, der Präsident Trump so teuer sei und ihm helfe, den Umgang mit potenziellen Bündnispartnern Chinas, wie z.B. Russland, zu vermeiden.



Zunächst scheine das Gesamtvolumen der von China zugesagten Käufe nur schwer erfüllbar: Die US-Exporte nach China müssten sich binnen zwei Jahren verdoppeln, obwohl einige US-Technologieprodukte dort nicht mehr verkauft werden dürften. China müsste seine Käufe von US-Agrarerzeugnissen sogar vervierfachen. Hätten die Chinesen plötzlich Verwendung für all diese bisher nicht benötigten Importe? Könnten die USA dieses Einkaufsvolumen überhaupt bedienen, ohne ihre Ausfuhren in andere Länder zu drosseln? Sei es denn kein Nullsummenspiel, wenn sie das tun würden?



Darüber hinaus könnten sich einige Klauseln negativ auf den US-Arbeitsmarkt auswirken. Durch den besseren Schutz geistigen Eigentums sorge China beispielsweise für eine verstärkte Niederlassung von US-Unternehmen vor Ort. Dies könnte zur Deindustrialisierung der USA beitragen.



Da die Zölle auf chinesische Importe größtenteils beibehalten würden, werde die bereits in Rezession befindliche US-Industrie, in der zahlreiche chinesische Komponenten zum Einsatz kommen, weiter leiden. Gleichzeitig werde China durch die Maßnahmen gegen Huawei und das chinesische 5G veranlasst, sich vom Gängelband von Google zu lösen. Der Riese befreie sich.



Habe China nachgegeben? Oder habe es im Gegenteil die zweitausend Jahre alte Weisheit von Sun Tzu angewendet, der gelehrt habe: "Selbst wenn du tätig bist, erscheine untätig"?



Pyrrhus Trump müsse die chinesischen Klassiker vielleicht (wieder) lesen. Der Markt begrüße allerdings die - wenn auch brüchige - Waffenruhe. Wir teilen die Freude, bewahren jedoch einen kühlen Kopf, so die Experten von La Financière de l'Echiquier. (21.01.2020/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - Die Märkte in den USA und China gehören zu den größten Gewinnern seit Jahresbeginn, so Olivier de Berranger, Chief Investment Officer von La Financière de l'Echiquier.Nicht ohne Grund: Das am 13. Dezember wie ein Weihnachtsgeschenk angekündigte, lang ersehnte Handelsabkommen zwischen China und den USA sei am Dienstag, dem 15. Januar, unterzeichnet worden! Es nehme den Märkten eine Unsicherheit, die das gesamte vergangene Jahr geprägt habe.Donald Trump habe nicht versäumt, sich dessen zu rühmen: Dies sei ein "großartiges Abkommen" für "America first". Teilweise stimme das: Das Abkommen sehe vor, dass China in allen Sektoren so viele US-Produkte kaufe wie noch nie: Landwirtschaft, Industrie, Energie und Finanzdienstleistungen. Es bestätige die weitgehende Beibehaltung der Importzölle auf chinesische Produkte im Wert von 250 Milliarden Dollar. Nur die ab Dezember 2019 vorgesehenen Zölle würden ausgesetzt. Die im September letzten Jahres verhängten Zölle würden um die Hälfte verringert. Diese Abgaben würden die Kassen der USA kräftig klingeln lassen. Das sei angesichts des enormen Handels- und Haushaltsdefizits, das sich in der Präsidentschaft Trumps noch verstärkt habe (5% im Fiskaljahr 2019 trotz guten Wachstums), auch bitter nötig.