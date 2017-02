XETRA-Aktienkurs Hamborner REIT-Aktie:

Kurzprofil Hamborner REIT AG:



Die Hamborner REIT AG (ISIN: DE0006013006, WKN: 601300, Ticker-Symbol: HAB) ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft, die heute ausschließlich im Immobiliensektor tätig ist und sich als Bestandshalter für renditestarke Gewerbeimmobilien positioniert. Das Unternehmen verfügt als Basis nachhaltiger Mieterträge über ein bundesweit gestreutes substanzstarkes Immobilienportfolio. Den Schwerpunkt des Bestandes bilden attraktive Einzelhandelsflächen in zentralen Innenstadtlagen deutscher Großstädte und Mittelzentren sowie hoch frequentierte Fachmärkte und profitable Büro- und Ärztehäuser.



Die Hamborner REIT AG zeichnet sich durch langjährige Erfahrung im Immobilien- und Kapitalmarkt, ihre schlanke und transparente Unternehmensstruktur sowie die besondere Nähe zu den Mietern aus. Die Gesellschaft ist ein eingetragener Real Estate Investment Trust (REIT) und profitiert auf Gesellschaftsebene von der Befreiung von Körperschaft- und Gewerbesteuer. (09.02.2017/ac/a/nw)



Essen (www.aktiencheck.de) - Hamborner REIT-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Glockenmeier von der National-Bank AG:Markus Glockenmeier, Aktienanalyst der National-Bank AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Hamborner REIT-Aktie (ISIN: DE0006013006, WKN: 601300, Ticker-Symbol: HAB).2016 seien vorläufigen Zahlen zufolge die Miet- und Pachterlöse bei Hamborner um 18% auf 61,8 Mio. EUR gestiegen. Das EBIT habe sich um 17% auf 31,7 Mio. EUR verbessert und der Jahresüberschuss sei um 27% auf 17,4 Mio. EUR gesprungen. Die Funds From Operations (FFO) hätten sich um 24% auf 31,1 Mio. EUR erhöht. Der FFO/Aktie habe sich aufgrund der höheren Aktienzahl um 4% auf 45 Cents verringert. Aufgrund der im letzten Jahr getätigten Zukäufe und der jährlichen Neubewertung der Bestandsimmobilien habe Hamborner den Portfoliowert seiner Immobilien auf 1,12 Mrd. EUR steigern können. Der NAV/Aktie habe dadurch um 5,8% auf 9,64 EUR gesteigert werden können. Der Verschuldungsgrad habe sich nach der Kapitalerhöhung auf 30,1% verringert (2015: 35,0%). Hamborner beabsichtige der HV im Mai eine Dividendenerhöhung je Aktie auf 43 Cents (+2,4%) vorzuschlagen.Hamborner habe gute Zahlen für 2016 geliefert, die die im November erhöhte Unternehmensprognose teilweise übertroffen hätten. Unterstützt von den Erlösen aus der Kapitalerhöhung habe Hamborner 180 Mio. EUR in Immobilien investiert, die großteils 2017 übernommen werden sollten. Auch 2017 habe das Unternehmen bereits Zukäufe getätigt und habe zudem weitere Projekte in der Pipeline (Akquisitionsspielraum 200 Mio. EUR).Für 2017 habe sich Vorstandschef Mrotzek in der Telefonkonferenz optimistisch gezeigt, wolle jedoch erst Ende März einen konkreten Ausblick geben. Aufgrund der Neuerwerbungen dürfte sich das akquisitionsbedingte Mietwachstum fortsetzen. Die Leerstandsquote habe weiter auf sehr gute 1,3% gesenkt werden können, was geholfen habe, die Mieterlöse aus Bestandsobjekten um 1,8% zu erhöhen. Aufgrund der langen Mietbindungen sei es schwierig, organisches Mietwachstum zu erzielen. Im trotz Kapitalmarktzinsanstieg anhaltenden Niedrigzinsumfeld könne Hamborner seine durchschnittl. Finanzierungskosten weiter senken und auch die Neuerwerbungen noch immer zu attraktiven Konditionen finanzieren.Da die Perspektiven für Hamborner trotz intensiverem Wettbewerb um attraktive Objekte gut bleiben und die Hamborner REIT-Aktie mit einen Abschlag zum NAV notiert, bekräftigt Markus Glockenmeier, Aktienanalyst der National-Bank AG, die Kaufempfehlung bei leicht erhöhtem Kursziel von 10,50 EUR (bisher 10,00 EUR). (Analyse vom 09.02.2017)Börsenplätze Hamborner REIT-Aktie: