NYSE-Aktienkurs Halliburton-Aktie:

USD 21,29 +1,43% (02.12.2019, 22:00)



ISIN Halliburton-Aktie:

US4062161017



WKN Halliburton-Aktie:

853986



Ticker-Symbol Halliburton-Aktie:

HAL



NYSE-Ticker-Symbol Halliburton-Aktie:

HAL



Kurzprofil Halliburton:



Die Halliburton Company (ISIN: US4062161017, WKN: 853986, Ticker-Symbol: HAL, NYSE-Ticker-Symbol: HAL) ist einer der führenden Anbieter von technischen Dienstleistungen, Wartungsservices, Planungs- und Entwicklungsservices sowie verschiedener Produkte für Unternehmen aus der Erdöl- und Energieindustrie wie auch der öffentlichen Hand. Die Gruppe bietet eine breite Palette an technischen Dienstleistungen und Produkten für die Förderung und Produktion von Erdöl und Erdgas. Dabei richtet sich Halliburton vorrangig an führende nationale und unabhängige Förderunternehmen mit Tätigkeiten rund um den Globus. Insgesamt werden 13 verschiedene Produkt- und Servicelinien angeboten, die jeweils spezifische Leistungen erbringen. Dazu gehören das Entwickeln und Betreiben von Pipelines, Sandkontrolle, Bohrlochinterventionen, Bohrspülungen, Hochdruckpumpen oder das Lagerstättenmanagement. (03.12.2019/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Halliburton-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die Aktie von Halliburton Company (ISIN: US4062161017, WKN: 853986, NYSE-Ticker-Symbol: HAL) unter die Lupe.Öl-Aktien würden derzeit nicht gerade zu den besonders im Fokus stehenden Börsenlieblingen zählen. Keine Ausnahme stelle dabei die Halliburton-Aktie dar. Dennoch sei das Papier derzeit einen antizyklischen Blick wert, denn es würden sich die Anzeichen für eine Stabilisierung mehren. An erster Stelle seien in diesem Kontext verschiedene Indikatoren zu nennen. So hätten RSI und MACD jeweils Bodenbildungen abgeschlossen - nachdem beide zuvor bereits positive Divergenzen ausgeprägt hätten. Beide Phänomene würden auf einen reifen Abwärtstrend hindeuten. In die gleiche Kerbe schlage der OBV-Indikator, der gerade seinen Abwärtstrend seit Mai 2018 breche. Die Umsätze würden den bestehenden Abwärtstrend also nicht mehr bestätigen! Was aus charttechnischer Sicht noch fehle, sei ein Sprung über die Widerstandszone aus dem Baissetrend der letzten anderthalb Jahre und der 38-Wochen-Linie (akt. bei 22,42/22,61 USD). Gelinge der beschriebene Befreiungsschlag, wäre gleichzeitig das Tief aus dem Jahr 2010 (21,10 USD) nachhaltig zurückerobert, was der laufenden Bodenbildung zusätzlichen Nachdruck verleihen würde. Im Erfolgsfall würden die Tiefs von 2012, 2011 und 2016 zwischen 26,28 USD und 27,64 USD das nächste wichtige Anlaufziel definieren, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 03.12.2019)