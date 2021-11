Das Zusammentreffen mehrerer Faktoren habe nach Meinung der Experten dazu geführt, dass das derzeitige Ungleichgewicht bei Chips nicht so leicht zu beheben sein werde wie in früheren Zyklen. Vor allem habe die Nachfrage nach Halbleitern einen Wendepunkt erreicht. Es gebe kein Zurück mehr, da ein zunehmender Anteil der weltweiten Wirtschaftstätigkeit digital erfolge. Remote Work habe zu einer unglaublichen Nachfrage nach komplexen Chips geführt, die Cloud Computing, künstliche Intelligenz (KI) und die Entwicklungen in der weltweiten Automobilbranche - einschließlich fortschrittlicher Fahrerassistenzsysteme und der Elektrifizierung von Fahrzeugen - antreiben würden. Ein Beispiel: Ein Elektrofahrzeug könne bis zu fünfmal mehr Halbleiter enthalten als ein Auto mit Verbrennungsmotor.



Während sich die Halbleiterindustrie bemühe, die steigende Nachfrage zu befriedigen, müsse sie auch tektonische Verschiebungen im geopolitischen und globalen Handelsumfeld bewältigen. Die Chip-Lieferkette sei eine der am stärksten globalisierten. Der Trend zur Lokalisierung und der Wunsch der Länder die End-to-End-Produktion zu kontrollieren, werde wahrscheinlich weitreichende Auswirkungen haben, wenn sich die Chiphersteller auf einen möglicherweise stärker fragmentierten und isolierten Markt einstellen würden.



Die Chip-Knappheit sei weder ein Ärgernis noch ein Nebenschauplatz. Anleger aller Anlageklassen und Sektoren müssten erkennen, dass eine Wirtschaft des 21. Jahrhunderts ohne Halbleiter nicht funktionieren könne. Auf der Angebotsseite würden die Experten glauben, dass das derzeitige Ungleichgewicht den Halbleiter-Hersteller, die die Chipproduktion ermöglichen würden, noch mehr Auftrieb verschaffen werde. Sollten sich die Märkte stärker lokalisieren, werde die Zahl der Käufer für diese komplexen Maschinen wahrscheinlich ansteigen.



Die Experten von Janus Henderson Investors sind sich zwar des kurzfristigen Ungleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage bewusst, glauben aber, dass der Bedarf an analogen Chips weiter wachsen wird, da die Digitalisierung zu einem immer höheren Halbleiteranteil in einer breiten Palette von Anwendungen führt. Nicht zuletzt würden die Experten glauben, dass die säkulare Nachfrage nach Prozessoren, Beschleunigern und Netzwerkchips, die KI- und Cloud-Computing-Dienste ermöglichen würden, in den kommenden Jahren weiter zunehmen werde. Die Welt entwickle sich nämlich zu einer digitalen Wirtschaft.



Auch Managemententscheidungen müssten überdacht werden, da die Praxis der "Just-in-Time"-Bestände seitens der Chipkäufer die derzeitige Knappheit noch verschärft habe. Folglich müssten Unternehmen, die in ihren Endprodukten oder Produktionsprozessen besonders auf Chips angewiesen seien, den Übergang zu einer "Just-in-Case"-Lagerhaltung in Betracht ziehen. Um dem Risiko einer vier- oder fünffachen Überbestellung von Chips entgegenzuwirken - in der Hoffnung, die Lieferungen stornieren zu können, wenn die Nachfrage nicht eintrete - würden die Chiphersteller zunehmend verlangen, dass die Bestellungen nicht stornierbar seien.



Die Halbleiterknappheit habe sich für die Weltwirtschaft als äußerst belastend erwiesen. Es gebe kaum Anzeichen dafür, dass sie nachlasse. Die Nuancen der Branchenstruktur und des Halbleiterzyklus seien typischerweise die Domäne von Tech-Investoren. Angesichts der zunehmenden Abhängigkeit der Weltwirtschaft von komplexen Cloud- und KI-fähigen Chips sowie von prozessorientierten Analogchips, sollte jedoch die weitere Branchenentwicklungen die Aufmerksamkeit aller Finanzmarktteilnehmer auf sich ziehen. (17.11.2021/ac/a/m)







