- In Japan korreliere die Wirtschaft stark mit den PMI-Neuaufträgen, was auf einen starken operativen Hebel deute. Vor dem Hintergrund der globalen Erholung, der bald beginnenden Olympischen Spiele und der Beschleunigung des Impfprozesses rechne Candriam mit einer positiven Performance japanischer Aktien.



- Aktien in Schwellenländern (ohne China) und insbesondere in Lateinamerika habe die Krise sehr hart getroffen. Die aktuellen Bewertungen würden attraktiv erscheinen und die Rally der Rohstoffpreise dürfte Rückenwind geben.



- Dagegen schienen US-Aktien bereits eine Menge guter Nachrichten eingepreist zu haben. Zu den ausgereizten Bewertungen komme hinzu, dass die USA zu den ersten Ländern gezählt hätten, die die Krise hinter sich gelassen hätten. Da die Erholung nahezu abgeschlossen sei, rechne Candriam damit, dass der ISM-Index sinke und nur sehr wenig Spielraum für positive Überraschungen biete. Candriam bevorzuge nach wie vor US-Small- und Mid-Caps gegenüber Large Caps, die relativ unterbewertet erscheinen würden und von einer stärkeren Binnennachfrage profitieren dürften.



Candriam nehme eine ausgewogene Position bei seiner Sektorallokation ein. Höhere Renditen und ein besseres Wachstum würden seien Übergewichtung in Value-Sektoren wie Banken und Rohstoffe stützen. Angesichts der erwarteten Spitzendynamik sei Candriam jedoch auch in Unternehmen aus den Sektoren Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen engagiert, die seinen Portfolios eine gewisse Widerstandsfähigkeit bieten dürften.



Fünf Themen würden Risiken bergen



Angesichts anhaltender Risiken behalte Candriam in seinen Portfolios nach wie vor eine gewisse Absicherung durch Optionen bei. Unter den Risiken identifiziere Candriam fünf wichtige Themen:



- Unkontrollierter Anstieg der Anleiherenditen. Einige US-Indikatoren würden bereits auf einen stärkeren Arbeitsmarkt hindeuten. Sollte diese Überraschung bei den kommenden Beschäftigungsberichten positiv ausfallen, könnten die Renditen sowohl real als auch nominal steigen.



- Einschränkungen auf der Angebotsseite: Unternehmen hätten vor Schwierigkeiten bei der Personaleinstellung und beim Aufbau von Lagerbeständen gewarnt, um der Erholung der Nachfrage gerecht zu werden. Sollte dies anhalten, könnte ein solches Szenario Preiserhöhungen ohne höheres Wachstum verursachen, die Margen unter Druck setzen und die Erholung belasten würden.



- Das Virus: Das mutierende Coronavirus könnte immer noch ins Rampenlicht zurückkehren, da die Immunität nicht weltweit erreicht worden sei.

- Geopolitische Spannungen. Spannungen zwischen China und/oder Russland und den USA stünden auf der Tagesordnung, wie die Nachrichten aus den G7- und NATO-Gipfeln gezeigt hätten.



- Politische Unsicherheit: Die soziale Kluft zwischen den Verlierern und den Gewinnern der Corona-Krise vergrößere sich. Darüber hinaus stünden in den nächsten 12 Monaten Wahlen in mehreren Ländern an, zum Beispiel in Deutschland, wo im September eine neue Regierung gewählt werde.



Paradigmenwechsel infolge der Krise



Das Portfoliomanagement von Candriam ziele auch darauf ab, langfristige Trends zu erkennen. Candriam gehe davon aus, dass es infolge der Krise einen Paradigmenwechsel geben werde, bei dem neue Chancen entstünden. Die Coronavirus-Krise habe die Grenzen des aktuellen Wirtschaftsmodells aufgezeigt. Nach Ansicht von Candriam sei der Wiederaufbau eine Chance, eine nachhaltigere, gerechtere und robustere Wirtschaft zu schaffen.



- Ein Wandel hin zu einer umweltfreundlicheren Wirtschaft: Die im Rahmen des EU-Maßnahmenpakets "European Green Deal" geplanten massiven Investitionen in Europa, insbesondere in Italien, und der Infrastrukturplan in den USA dürften eine erhebliche Nachfrage nach klimabezogenen Sektoren schaffen. Der Übergang zu einer nachhaltigeren Wirtschaft habe gerade erst begonnen, und Candriam gehe davon aus, dass er das Wachstum in diesem Bereich in den kommenden Jahren stützen werde.



- Übergang zu einer gerechteren Wirtschaft: In den letzten Jahrzehnten habe die Ungleichheit zugenommen, was durch die während der Finanzkrise 2008/09 ergriffenen Hilfsmaßnahmen verstärkt worden sei. Für die liberalen Demokratien und das demokratische Modell scheine es unerlässlich zu sein, die unteren und mittleren Klassen zu unterstützen. In den USA sehe das "Building Back Better"-Programm wesentliche Veränderungen zugunsten der Armen vor, wie z. B. Krankenversicherungen für alle oder Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und ethnischen Minderheiten. Nach Jahren der steuerlichen Optimierung durch den Unternehmenssektor und der Vermögenden sei es vielleicht an der Zeit, etwas vom Kuchen abzugeben.



Eine weniger globalisierte Wirtschaft



Eine neue Ära der Deglobalisierung sei im Gange. Candriam sehe drei Haupttreiber für diesen Prozess.



Der ökologische Wandel dürfte den lokalen Konsum und kleinere sowie mittlere Unternehmen fördern, die sensibler auf das Wachstum des lokalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) reagieren würden und weniger vom internationalen Handel betroffen seien.



- Ein Wechsel von einem Effizienz- zu einem Resilienzmodell dürfte die empfundene übermäßige Abhängigkeit von einer sehr kleinen Anzahl von Ländern und Unternehmen verringern. Dies könnte Industrie- und Robotikunternehmen den Weg ebnen, um zur Reindustrialisierung der Industrieländer beizutragen. Große Infrastrukturpläne dürften diesen Trend ebenfalls unterstützen, was sich positiv auf die Rohstoffpreise auswirke.



- Die Entkopplung zwischen den USA und China werde wahrscheinlich zwei Einflussbereiche entstehen lassen, die nach monetärer, industrieller, technologischer und wirtschaftlicher Unabhängigkeit streben würden. Dieser Wettlauf um den Spitzenplatz sollte Forschung und Entwicklung sowie Innovationen fördern. (08.07.2021/ac/a/m)





