Im aktuellen Goldkommentar schreibt Joe Foster, Portfolio Manager bei VanEck, dass die Aufwärtsbewegungen der Goldpreise in diesem Jahr die meisten Anleger bisher überrascht hat.Auf der Analystentour der Nevada Gold Mines (NGM), dem im Juli gegründeten Joint Venture (JV) zwischen Barrick (61,5 Prozent) und Newmont (38,5 Prozent), würden die Top-Produzenten von Gold beeindruckende Ergebnisse präsentieren. So habe Barrick eine erste, fünfjährige Produktionsprognose von 3,5 bis 3,8 Millionen Unzen pro Jahr verkündet, was NGM zu einem der größten Goldproduzenten der Welt mache.Darüber hinaus habe Barrick bei NGM einen großen Wandel in der Unternehmenskultur vollzogen. Manche Management-Ebenen seien eliminiert worden, indem der Fokus auf die wichtigsten Führungskräfte verlagert worden sei. Silos seien abgerissen worden und abteilungsübergreifende Kommunikation, Problemlösung, Ideenfindung und Rentabilität würden das Unternehmen vorantreiben. So habe in diesem Jahr NGM Einsparungen in Höhe von 240 Millionen US-Dollar durch integrierte Planung, in der Lieferkette und im Transport sowie bei den allgemeinen und administrativen Kosten realisieren können. (28.10.2019)