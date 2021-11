Börsenplätze H&R-Aktie:



Kurzprofil H&R KGaA:



Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte H&R KGaA (ISIN: DE000A2E4T77, WKN: A2E4T7, Ticker-Symbol: 2HRA) ist als Unternehmen der Spezialchemie in der Entwicklung und Herstellung chemisch-pharmazeutischer Spezialprodukte auf Rohölbasis und in der Produktion von Präzisions-Kunststoffteilen tätig. (08.11.2021/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - H&R-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der H&R KGaA (ISIN: DE000A2E4T77, WKN: A2E4T7, Ticker-Symbol: 2HRA) unter die Lupe.Rohstoffaffine Aktien seien im Moment eine kniffelige Angelegenheit. Sollte man die Titel verkaufen, da sich eine zyklische Beruhigung deutlich abzeichne? Oder investiert bleiben, da sich die Nachfrage auf relativ hohem Niveau halten könnte, was auch in 2022 noch gute Geschäfte ermöglichen sollte. Im Fall von H&R würden die Experten im Moment vorerst für letzteres plädieren.Als Raffineriebetreiber, der u.a. rohölbasierte Spezialitäten wie Weichmacher, Paraffine und Prozessöle herstelle, habe H&R im laufenden Jahr von einer Sonderkonjunktur profitiert. Einerseits habe es Nachholeffekte in der Wirtschaft als unmittelbare Folge des Einbruchs in 2020 gegeben, andererseits hätten große Ölgesellschaften ihr Angebot an Grundölen deutlich eingeschränkt (da deren Produktion direkt an die Treibstoffherstellung gebunden sei, die zwischenzeitlich auch deutlich rückläufig gewesen sei). In diesem umkämpften Markt habe H&R daher gute Margen erzielen können. Das habe zu einer eindrucksvollen Neunmonatsbilanz mit einem Umsatzanstieg um 35,1% auf 878,2 Mio. Euro geführt, der eine EBITDA-Verbesserung von 30,7 auf 111,3 Mio. Euro ermöglicht habe. Das Nettoergebnis sei damit von -14,8 auf +47 Mio. Euro gedreht.Das dritte Quartal sei aber schon etwas schwächer gewesen als das zweite, und das könnte ein Trend werden. Die erneut angehobene Managementprognose sehe für das Gesamtjahr ein EBITDA von 126,5 Mio. Euro vor, das wären rund 15 Mio. Euro für das Q4 (nach 36,8 Mio. Euro in Q3). Die Experten sähen hier noch Luft nach oben. Klar sei aber, dass das Ergebnis im nächsten Jahr schwächer ausfallen werde. Analysten würden im Konsens mit einem Rückgang beim Gewinn je Aktie um rund 65% auf 0,52 Euro rechnen. Aus Sicht der Experten von "Der Anlegerbrief" lässt auch das Raum für eine positive Überraschung. Denn H&R habe einerseits erfolgreich die Kosten reduziert und setze andererseits den Kurs in Richtung höhermargiger Spezialitäten fort, was den negativen Markteinfluss in 2022 abfedern könnte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link