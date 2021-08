XETRA-Aktienkurs H&R-Aktie:

Krefeld (www.aktiencheck.de) - H&R-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der H&R KGaA (ISIN: DE000A2E4T77, WKN: A2E4T7, Ticker-Symbol: 2HRA) unter die Lupe.H&R habe in der letzten Woche vorab glänzende Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Dank einer hoher Nachfrage nach den produzierten chemisch-pharmazeutischen Spezialitäten und einer positiven Preisentwicklung hätten die Erlöse von April bis Juni um 73,9% auf 317,2 Mio. Euro zugelegt. Ertragsseitig habe sich das stark überproportional niedergeschlagen, das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen sei von 5,9 Mio. Euro im Vorjahr auf 48,7 Mio. Euro nach oben geschnellt. Summiert über die ersten sechs Monate habe das EBITDA um 348% auf 74,4 Mio. Euro verbessert werden können, das Nettoergebnis sei von -13,6 auf 31,0 Mio. Euro gedreht. Im zweiten Halbjahr dürften sich die Ergebnisdynamik zwar etwas abflachen, dennoch sei die bereits im Juni von 60 bis 75 Mio. Euro auf 95 bis 115 Mio. Euro angehobene Prognose erneut nach oben korrigiert worden, jetzt würden mindestens 115 Mio. Euro erwartet.Die H&R-Aktie bleibt ein klarer Kauf, so die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief". Das Kursziel laute 12,00 Euro. (Ausgabe 29 vom 31.07.2021)Börsenplätze H&R-Aktie: