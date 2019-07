Tradegate-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:

Der HUGO BOSS Konzern (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) ist einer der Weltmarktführer im Premium- und Luxussegment des Bekleidungsmarktes. Der in Metzingen beheimatete Konzern gehört zu den profitabelsten Bekleidungsherstellern weltweit.



Der Konzern fokussiert sich auf die Entwicklung und Vermarktung hochwertiger Mode und Accessoires im Damen- und Herrenbereich. Mit seiner Markenwelt, der Kernmarke BOSS, den Linien BOSS Orange, BOSS Green und der progressiven Marke HUGO, spricht HUGO BOSS unterschiedliche, klar voneinander abgegrenzte Zielgruppen an. Dabei wird ein umfassendes Produktportfolio abgedeckt, das aus klassisch-moderner Konfektion, eleganter Abendbekleidung und Sportswear, Schuhen, Lederaccessoires sowie in Lizenz vertriebenen Düften, Brillen, Uhren, Kindermode, Motorradhelmen, Mobiltelefonen, Mobile Accessories und Textilien für den Home-Bereich besteht.



Durch gezielte Marketingmaßnahmen sowie das Engagement im Sport- und Kultursponsoring stärkt HUGO BOSS die weltweite Bekanntheit und das Image seiner Marken. Akzente setzt das Unternehmen zusätzlich durch medienwirksame Fashion Events in den Modemetropolen der Welt, die die Attraktivität und Akzeptanz der Marken des Konzerns bei wichtigen Zielgruppen zusätzlich unterstreichen und die Markenwelt von HUGO BOSS emotionalisieren. (04.07.2019/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - HUGO BOSS-Aktienanalyse vom "ZertifikateJournal":Der Modekonzern HUGO BOSS (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) hat wechselhafte Quartalszahlen präsentiert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Zwar sei der Umsatz um zwei Prozent auf 664 Mio. Euro geklettert. Wegen höherer Aufwendungen für den Konzernumbau sei das operative Ergebnis allerdings um gut ein Fünftel auf 55 Mio. Euro gesunken. Daneben hätten höhere Marketingkosten belastet. Das Konzernergebnis sei von 50 auf 39 Mio. Euro zurückgegangen. Vorstandschef Mark Langer sehe seinen Konzern dennoch auf dem richtigen Weg: Die Investitionen würden dabei helfen, Prozesse zu beschleunigen und den Konzern effizienter zu machen. "Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir unsere Ziele für das Gesamtjahr und darüber hinaus erreichen werden", so Langer. Für 2019 rechne er weiterhin mit einem Umsatz- und Gewinnanstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich.Bis 2022 sollten die Einnahmen währungsbereinigt im Schnitt um fünf bis sieben Prozent und die operative Ergebnismarge auf 15 Prozent steigen. Große Stücke setze der Firmenlenker dabei auf das Online-Geschäft. Dessen Umsatz solle sich bis 2020 vervierfachen. Und auch in China wolle der Konzern weiter wachsen. Während Wettbewerber dort ein Drittel des Umsatzes erlöst hätten, seien es bei BOSS bisher lediglich acht Prozent, habe Finanzchef Yves Müller der Börsen-Zeitung gesagt. "Zudem haben wir in China gegenüber Europa um 30 bis 40 Prozent höhere Preise. Das heißt, wir sind dort auch hochprofitabel." Um die Marge zu verbessern, wolle HUGO BOSS zudem die Zahl der Outlet-Läden senken und das Portfolio verkleinern. "Wir wollen bis 2020 die Zahl der Produkte gegenüber 2018 um 30 Prozent reduzieren", so Müller. Außerdem solle es nicht mehr so viele Rabatte geben.Experten wie Herbert Sturm von der DZ BANK würden daher nun das Ende der Durststrecke erreicht sehen. "Es stehen nun eine Reihe von Quartalen mit guten Zahlen bevor", vermute Sturm. Analysten-Kollege Jörg Frey vom Analysehaus Warburg Research sehe das ähnlich: Auch er rechne mit einer Rückkehr zu Gewinnwachstum und habe daher die Einstufung für HUGO BOSS auf "buy" mit einem Kursziel von 90,00 Euro belassen. (Ausgabe 26/2019)Börsenplätze HUGO BOSS-Aktie:XETRA-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:57,34 EUR -0,21% (04.07.2019, 11:41)