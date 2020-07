Börsenplätze HUGO BOSS-Aktie:



Kurzprofil HUGO BOSS AG:



Der HUGO BOSS Konzern (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) ist einer der Weltmarktführer im Premium- und Luxussegment des Bekleidungsmarktes. Der in Metzingen beheimatete Konzern gehört zu den profitabelsten Bekleidungsherstellern weltweit.



Der Konzern fokussiert sich auf die Entwicklung und Vermarktung hochwertiger Mode und Accessoires im Damen- und Herrenbereich. Mit seiner Markenwelt, der Kernmarke BOSS, den Linien BOSS Orange, BOSS Green und der progressiven Marke HUGO, spricht HUGO BOSS unterschiedliche, klar voneinander abgegrenzte Zielgruppen an. Dabei wird ein umfassendes Produktportfolio abgedeckt, das aus klassisch-moderner Konfektion, eleganter Abendbekleidung und Sportswear, Schuhen, Lederaccessoires sowie in Lizenz vertriebenen Düften, Brillen, Uhren, Kindermode, Motorradhelmen, Mobiltelefonen, Mobile Accessories und Textilien für den Home-Bereich besteht.



Durch gezielte Marketingmaßnahmen sowie das Engagement im Sport- und Kultursponsoring stärkt HUGO BOSS die weltweite Bekanntheit und das Image seiner Marken. Akzente setzt das Unternehmen zusätzlich durch medienwirksame Fashion Events in den Modemetropolen der Welt, die die Attraktivität und Akzeptanz der Marken des Konzerns bei wichtigen Zielgruppen zusätzlich unterstreichen und die Markenwelt von HUGO BOSS emotionalisieren. (01.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HUGO BOSS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Modekonzerns HUGO BOSS AG (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) unter die Lupe.HUGO BOSS stehe vor einem Umbruch. Nachdem der Modekonzern in den vergangenen Wochen bereits personelle Veränderungen ankündigt habe, solle nun auch die operative Ausrichtung überarbeitet werden. Das Unternehmen wolle sich stärker auf das Onlinegeschäft konzentrieren. Dafür setze sich HUGO BOSS klare Ziele.Bis 2022 solle der Onlineumsatz auf 400 Millionen Euro von 151 Millionen Euro im Jahr 2019 steigen. "Die wachsende Bedeutung des Onlinegeschäfts ist 2020 noch deutlicher geworden. Unsere Branche ist mit einer noch nie dagewesenen Situation konfrontiert und das Einkaufsverhalten der Kunden verlagert sich zunehmend von stationär auf online", habe der für das E-Commerce-Geschäft verantwortliche Manager Matthew Dean erklärt.Bislang sei das maue Internetgeschäft beim Modehändler stiefmütterlich behandelt worden. Die Onlineumsätze würden nur einen Bruchteil der Erlöse ausmachen. 2019 habe der Konzern einen Umsatz von 2,9 Milliarden Euro erwirtschaftet - das Onlinegeschäft habe nur fünf Prozent dazu beigesteuert.Laut HUGO BOSS sei das eigene Onlinegeschäft im zweiten Quartal erneut stark gestiegen. Es werde das elfte Quartal in Folge mit deutlich zweistelligem Wachstum sein. HUGO BOSS wolle seine Zahlen für die Monate April bis Juni am 4. August vorlegen.Anleger sollten vorerst an der Seitenlinie bleiben, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.07.2020)Mit Material von dpa-AXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link