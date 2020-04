Tradegate-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:

Kurzprofil HUGO BOSS AG:



Der HUGO BOSS Konzern (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) ist einer der Weltmarktführer im Premium- und Luxussegment des Bekleidungsmarktes. Der in Metzingen beheimatete Konzern gehört zu den profitabelsten Bekleidungsherstellern weltweit.



Der Konzern fokussiert sich auf die Entwicklung und Vermarktung hochwertiger Mode und Accessoires im Damen- und Herrenbereich. Mit seiner Markenwelt, der Kernmarke BOSS, den Linien BOSS Orange, BOSS Green und der progressiven Marke HUGO, spricht HUGO BOSS unterschiedliche, klar voneinander abgegrenzte Zielgruppen an. Dabei wird ein umfassendes Produktportfolio abgedeckt, das aus klassisch-moderner Konfektion, eleganter Abendbekleidung und Sportswear, Schuhen, Lederaccessoires sowie in Lizenz vertriebenen Düften, Brillen, Uhren, Kindermode, Motorradhelmen, Mobiltelefonen, Mobile Accessories und Textilien für den Home-Bereich besteht.



Durch gezielte Marketingmaßnahmen sowie das Engagement im Sport- und Kultursponsoring stärkt HUGO BOSS die weltweite Bekanntheit und das Image seiner Marken. Akzente setzt das Unternehmen zusätzlich durch medienwirksame Fashion Events in den Modemetropolen der Welt, die die Attraktivität und Akzeptanz der Marken des Konzerns bei wichtigen Zielgruppen zusätzlich unterstreichen und die Markenwelt von HUGO BOSS emotionalisieren. (06.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HUGO BOSS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Modekonzerns HUGO BOSS AG (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) unter die Lupe.Das Metzinger Unternehmen wolle für das abgelaufene Geschäftsjahr keine Dividende bezahlen. Die negativen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie würden bei HUGO BOSS zu starken Rückgängen beim Umsatz, Profitabilität und Cashflow führen. Die Thesaurierung des Bilanzgewinns solle die Stabilität und Flexibilität des Unternehmens Modekonzerns.HUGO BOSS habe am Montag auf seine gesunde Bilanz verwiesen und habe sich optimistisch gezeigt, die finanzielle Herausforderung zu meistern. Hierzu habe das Unternehmen auf entsprechende Maßnahmen verwiesen, die zur Sicherung des Cash Flows beitragen sollten, wie z.B. das Einführen von Kurzarbeit ab April. Zudem habe sich der Vorstand solidarisch gezeigt und verzichte auf 40% seines Grundgehalts für April und Mai. Die Q1-Zahlen würden am 5. Mai vorgelegt. Dann werde die Börse konkreter sehen, welche Auswirkungen die Krise auf HUGO BOSS haben werde.Die Meldung sei an der Börse gut angekommen - die HUGO BOSS-Aktie habe am Montag deutlich zugelegt. Trotzdem werde es noch ein großer Kraftakt, wieder an frühere Jahre anzuknüpfen. Zumal der deutsche Modehersteller im oberen Preissegment großere Konkurrenz habe, die dem Unternehmen schon seit Längerem das Leben schwer mache. Die HUGO BOSS-Aktie sei derzeit kein Kauf, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.04.2020)