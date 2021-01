Tradegate-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:

Kurzprofil HUGO BOSS AG:



Der HUGO BOSS Konzern (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) ist einer der Weltmarktführer im Premium- und Luxussegment des Bekleidungsmarktes. Der in Metzingen beheimatete Konzern gehört zu den profitabelsten Bekleidungsherstellern weltweit.



Als einer der international führenden Modekonzerne bietet die HUGO BOSS AG Freizeit- und Businessmode für Männer und Frauen an. Unter dem Dach der Kernmarke befinden sich die zwei Linien BOSS und HUGO, wobei letztere eher für einen individuellen, auffälligeren Stil steht. Neben den Kernbereichen Businesslook, Freizeitmode, Konfektion, Sportswear und Accessoires sind auch nichttextile Produkte wie Brillen, Uhren, Düfte, Schuhe und Lederwaren erhältlich. Diese Produkte und Accessoires sind nicht Teil der Kernkompetenz von HUGO BOSS und werden deshalb in Form von Lizenzpartnerschaften an ausgesuchte Partnerfirmen vergeben. Die Marken von HUGO BOSS haben eine weltweite Präsenz. Die Vertriebsstrategie basiert auf zwei tragenden Elementen, der Distribution über so genannte Monomarkengeschäfte sowie über den gehobenen Fachhandel.



Angesichts der raschen Veränderungen, die man in der Gesellschaft gesehen hat, hat sich das Verständnis des "Digital First" als eine der wichtigsten Säulen der Unternehmensstrategie erwiesen. Zunehmend nimmt man das veränderte Verbraucherverhalten wahr, das sich stetig als feste Konstante etabliert: mehr Online-Einkäufe.



Bisher konnten Kunden in 15 wichtigen internationalen Märkten wie Deutschland, USA, Großbritannien, Frankreich und China auf hugoboss.com das gesamte Sortiment der Marken BOSS und HUGO durchstöbern und bequem von zuhause aus bestellen. Nun sind weitere 32 Märkte live, darunter Australien, Japan, Hongkong, Polen und Portugal, Kanada und Mexiko. Damit ist HUGO BOSS in insgesamt 47 Ländern mit seinem Onlinestore vertreten. (20.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HUGO BOSS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Modekonzerns HUGO BOSS AG (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ungeachtet des in Deutschland nun verlängerten Lockdowns seien die Aktien von HUGO BOSS am Mittwoch in der Gunst der Anleger gestiegen. Der britische Großaktionär, Fraser Group, habe seinen Anteil an dem Modehändler über mehrere Instrumente auf mehr als 15 Prozent erhöht. Zuvor seien es rund zehn Prozent gewesen. Die Meldung sorge für einen Kurssprung der HUGO BOSS-Aktie von rund fünf Prozent und katapultiere das Papier an die Spitze im MDAX.Ein Händler vermute, das britische Branchenunternehmen von Milliardär Michael Ashley glaube mit seinem Investment an eine langfristig gute Perspektive und plane wohl, als "unterstützender Investor" zu agieren. Der stationäre Einzelhandel in Deutschland bleibe derweil noch mindestens bis Mitte Februar geschlossen. Mark Josefson von Pareto Research glaube aber, dass HUGO BOSS über genug Liquidität verfüge, um die Pandemie zu überstehen.Die Nachricht sei positiv und zeuge von einem hohen Maß an Vertrauen in das Geschäftsmodell von HUGO BOSS. Auch "Der Aktionär" ist optimistisch für die HUGO BOSS-Aktie, so Carsten Kaletta. (Analyse vom 20.01.2021)Mit Material von dpa-AFX