Börsenplätze HUGO BOSS-Aktie:



XETRA-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:

51,04 EUR -1,69% (04.10.2021, 13:52)



Tradegate-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:

51,08 EUR -2,18% (04.10.2021, 14:06)



ISIN HUGO BOSS-Aktie:

DE000A1PHFF7



WKN HUGO BOSS-Aktie:

A1PHFF



Ticker-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

BOSS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

HUGSF



Kurzprofil HUGO BOSS AG:



Der HUGO BOSS Konzern (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) ist einer der Weltmarktführer im Premium- und Luxussegment des Bekleidungsmarktes. Der in Metzingen beheimatete Konzern gehört zu den profitabelsten Bekleidungsherstellern weltweit.



Als einer der international führenden Modekonzerne bietet die HUGO BOSS AG Freizeit- und Businessmode für Männer und Frauen an. Unter dem Dach der Kernmarke befinden sich die zwei Linien BOSS und HUGO, wobei letztere eher für einen individuellen, auffälligeren Stil steht. Neben den Kernbereichen Businesslook, Freizeitmode, Konfektion, Sportswear und Accessoires sind auch nichttextile Produkte wie Brillen, Uhren, Düfte, Schuhe und Lederwaren erhältlich. Diese Produkte und Accessoires sind nicht Teil der Kernkompetenz von HUGO BOSS und werden deshalb in Form von Lizenzpartnerschaften an ausgesuchte Partnerfirmen vergeben. Die Marken von HUGO BOSS haben eine weltweite Präsenz. Die Vertriebsstrategie basiert auf zwei tragenden Elementen, der Distribution über so genannte Monomarkengeschäfte sowie über den gehobenen Fachhandel.



Angesichts der raschen Veränderungen, die man in der Gesellschaft gesehen hat, hat sich das Verständnis des "Digital First" als eine der wichtigsten Säulen der Unternehmensstrategie erwiesen. Zunehmend nimmt man das veränderte Verbraucherverhalten wahr, das sich stetig als feste Konstante etabliert: mehr Online-Einkäufe.



Bisher konnten Kunden in 15 wichtigen internationalen Märkten wie Deutschland, USA, Großbritannien, Frankreich und China auf hugoboss.com das gesamte Sortiment der Marken BOSS und HUGO durchstöbern und bequem von zuhause aus bestellen. Nun sind weitere 32 Märkte live, darunter Australien, Japan, Hongkong, Polen und Portugal, Kanada und Mexiko. Damit ist HUGO BOSS in insgesamt 47 Ländern mit seinem Onlinestore vertreten. (04.10.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - HUGO BOSS-Aktienanalyse von Aktienanalyst Karsten Rahlf von der Nord LB:Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Konsumgütersektor die Aktie des Modekonzerns HUGO BOSS AG (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) zu kaufenMit der Aufhebung von Verkaufsbeschränkungen seien die Kunden wieder in die Geschäfte geströmt. Im Vorteil seien Unternehmen gewesen, die auf die Probleme in den Lieferketten schnell hätten reagieren können und knappe Produkte in die eigenen Vertriebskanäle gelenkt hätten. Der margenschwache Großhandel sei meist vertröstet worden. Der stationäre Vertrieb habe von signifikantem Wachstum berichtet. Zugleich habe die Faszination des Onlinehandels abgenommen. In vielen Regionen seien die Wachstumsraten deutlich zurückgegangen, für Greater China hätten Unternehmen teilweise sogar Umsatzrückgänge ausgewiesen. Allerdings habe der Absatz dort insgesamt geschwächelt. Bei Sportartikelherstellern vermute Rahlf wegen politischer Entwicklungen zudem eine Kaufzurückhaltung bzw. einen stillen Boykott westlicher Marken.In der zweiten Jahreshälfte hätten sich die Engpässe durch weitere Entwicklungen, die sich besonders in China lokalisieren lassen würden, verstärkt.1. Die chinesische Regierung habe beschlossen, soziale Aspekte bei Unternehmen und Kapitalmärkten stärker zu akzentuieren. Unter anderem werde eine stärkere Besteuerung höherer Einkommen erwartet. Zudem scheine es nun weniger opportun, den eigenen Wohlstand öffentlich erkennbar durch Luxusgüter zur Schau zu stellen. Angesichts der Sorge, vorerst deutlich weniger zu verkaufen, seien die Aktien von LVMH, Kering und HUGO BOSS deutlich unter Druck geraten. Allerdings habe der neue CEO von BOSS eine leichte Änderung in der mittelfristigen Strategie formuliert: Bisher habe die Eröffnung weiterer Vertriebsstandorte in China im Vordergrund gestanden. Nun scheine der Fokus auch wieder auf Europa und die USA gelegt zu werden. Der Kursrückgang sei schnell wieder aufgeholt worden.2. Angesichts regional immer wieder auftretender Pandemiewellen seien in mehreren Ländern Asiens Beschränkungen verschärft worden. Diese hätten nicht nur die Abfertigung von Schiffen belastet. So seien an ausgewählten Standorten in Indonesien, Vietnam und China auch Fabriken vorübergehend geschlossen worden. Die hohe Nachfrage auf großen Märkten in Europa und Amerika habe daher nur zeitverzögert, zum Teil gar nicht, befriedigt werden können.3. Zudem wolle die Regierung in China Umweltaspekte stärker in den Vordergrund rücken und die Stromerzeugung von kohle- auf erdgasbasierte Kraftwerke umstellen. Angesichts des deutlichen Anstiegs der Preise für Elektrizität und Gas würden Konsumenten nun weltweit einen größeren Teil ihres verfügbaren Einkommens für Energie ausgeben müssen. Für den Kauf von Konsumgütern stünde dann weniger Geld zur Verfügung.Nike gehe allerdings davon aus, dass 2021/22 nur eine durch exogene Schocks ausgelöste Wachstumsdelle darstelle und erwarte, die Konzernziele 2025 zu erreichen. Dieser Zuversicht dürften sich neben Sportartikelherstellern auch andere Unternehmen in der kommenden Berichterstattung anschließen.Bei Luxusgüterherstellern erwarte der Analyst zwar vorübergehend Einbußen in China. Dem dürften aber dank hoher Öl- und Gaspreise Zuwächse in den Förderländern, besonders im Mittleren Osten, gegenüberstehen. Er rechne zudem mit Impulsen aus dem Tourismus, allerdings später als bisher erwartet.Optimistisch würden die Markenartikelhersteller auf die Folgequartale blicken. Auf den ersten Blick scheine es schwierig, sich dieser Zuversicht anzuschließen. Allerdings deute sich angesichts der Knappheiten auf den Arbeitsmärkten ab, dass in den Industrieländern steigende Löhne schnell die Inflationsbelastung ausgleichen würden. Dann gelänge es den Unternehmen tatsächlich, die stark gestiegenen Rohstoff- und Logistikkosten über höhere Preise auf Verbraucher zu überwälzen. Die Underperformance des Sektors seit August habe sich angesichts der hohen Marktkapitalisierung vor allem aus dem Kursrückgang bei LVMH erklärt. Nun erwarte der Analyst wieder eine eher parallele Entwicklung zum Gesamtmarkt. Seine Sektor-Einschätzung laute daher unverändert "neutral".Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die HUGO BOSS-Aktie mit dem Rating "kaufen". Das Kursziel laute EUR 64. (Analyse vom 04.10.2021)