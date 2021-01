Börsenplätze HUGO BOSS-Aktie:



XETRA-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:

31,76 EUR +10,89% (27.01.2021, 13:19)



Tradegate-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:

31,52 EUR +9,86% (27.01.2021, 13:33)



ISIN HUGO BOSS-Aktie:

DE000A1PHFF7



WKN HUGO BOSS-Aktie:

A1PHFF



Ticker-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

BOSS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

HUGSF



Kurzprofil HUGO BOSS AG:



Der HUGO BOSS Konzern (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) ist einer der Weltmarktführer im Premium- und Luxussegment des Bekleidungsmarktes. Der in Metzingen beheimatete Konzern gehört zu den profitabelsten Bekleidungsherstellern weltweit.



Als einer der international führenden Modekonzerne bietet die HUGO BOSS AG Freizeit- und Businessmode für Männer und Frauen an. Unter dem Dach der Kernmarke befinden sich die zwei Linien BOSS und HUGO, wobei letztere eher für einen individuellen, auffälligeren Stil steht. Neben den Kernbereichen Businesslook, Freizeitmode, Konfektion, Sportswear und Accessoires sind auch nichttextile Produkte wie Brillen, Uhren, Düfte, Schuhe und Lederwaren erhältlich. Diese Produkte und Accessoires sind nicht Teil der Kernkompetenz von HUGO BOSS und werden deshalb in Form von Lizenzpartnerschaften an ausgesuchte Partnerfirmen vergeben. Die Marken von HUGO BOSS haben eine weltweite Präsenz. Die Vertriebsstrategie basiert auf zwei tragenden Elementen, der Distribution über so genannte Monomarkengeschäfte sowie über den gehobenen Fachhandel.



Angesichts der raschen Veränderungen, die man in der Gesellschaft gesehen hat, hat sich das Verständnis des "Digital First" als eine der wichtigsten Säulen der Unternehmensstrategie erwiesen. Zunehmend nimmt man das veränderte Verbraucherverhalten wahr, das sich stetig als feste Konstante etabliert: mehr Online-Einkäufe.



Bisher konnten Kunden in 15 wichtigen internationalen Märkten wie Deutschland, USA, Großbritannien, Frankreich und China auf hugoboss.com das gesamte Sortiment der Marken BOSS und HUGO durchstöbern und bequem von zuhause aus bestellen. Nun sind weitere 32 Märkte live, darunter Australien, Japan, Hongkong, Polen und Portugal, Kanada und Mexiko. Damit ist HUGO BOSS in insgesamt 47 Ländern mit seinem Onlinestore vertreten. (27.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HUGO BOSS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Modekonzerns HUGO BOSS AG (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Anleger, die auf fallende Kurse bei einzelnen Aktien setzen würden, hätten es derzeit nicht leicht. Auch beim MDAX-Wert HUGO BOSS müssten Shortseller heute mit ansehen, wie die Anteile des Herrenausstatters nahezu explodieren würden. Gleich mehrere Gründe seien dafür verantwortlich. Auch charttechnisch sehe es nun schick aus.Der Luxuskonzern LVMH habe gestern nachbörslich seine Quartalszahlen vorgelegt und dabei überrascht. Die Franzosen hätten in ihrer Hauptsparte Mode und Lederwaren (Louis Vuitton) trotz Coronakrise von einem starken Geschäft berichtet. Das LVMH-Management habe sich "vorsichtig zuversichtlich" auch für 2021 gezeigt und hoffe auf eine Beschleunigung des Tempos in allen Geschäftsbereichen.Börsianer hätten nun beim Herrenausstatter HUGO BOSS auf die Eindeckungen von Spekulanten gesetzt, die zuvor auf fallende Kurse gesetzt hätten. Das sorge bei der im MDAX notierten Aktie für deutliche Kursgewinne. Die Papiere des Modekonzerns würden zeitweise um elf Prozent auf 31,82 Euro klettern - das höchste Niveau seit März 2020.Das Analysehaus RBC habe das Kursziel für HUGO BOSS kürzlich von 21 auf 30 Euro angehoben, was nun bereits geworden sei. Analyst Richard Chamberlain habe am Montag zwar seine Erwartungen an den Vorsteuergewinn in den Jahren 2020 und 2021 wegen der kurzfristigen Herausforderungen des Modekonzerns in der Corona-Krise gekürzt. Für das Jahr 2022 jedoch habe er sie wegen der Impfstoff-Fortschritte und auch seine Erwartungen an den längerfristigen Cashflow erhöht.Mit der Überwindung der seit November bestehenden Charthürde bei 28 Euro sei direkt auch das markante Zwischenhoch aus Juni bei gut 31 Euro überwunden worden, wenn auch noch nicht nachhaltig.Die getroffenen Weichenstellungen bei HUGO BOSS müssten sich noch in Zählbarem niederschlagen."Der Aktionär" ist optimistisch, dass das mittel- bis längerfristig gelingt. In der aktuellen Ausgabe wurde der Business-Mode-Konzern zum Kauf empfohlen, so Martin Mrowka. (Analyse vom 27.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link