Tradegate-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:

59,00 EUR -0,66% (17.01.2017, 14:48)



ISIN HUGO BOSS-Aktie:

DE000A1PHFF7



WKN HUGO BOSS-Aktie:

A1PHFF



Ticker-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

BOSS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

HUGSF



Kurzprofil HUGO BOSS AG:



Der HUGO BOSS Konzern (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) ist einer der Weltmarktführer im Premium- und Luxussegment des Bekleidungsmarktes. Der in Metzingen beheimatete Konzern gehört zu den profitabelsten Bekleidungsherstellern weltweit.



Der Konzern fokussiert sich auf die Entwicklung und Vermarktung hochwertiger Mode und Accessoires im Damen- und Herrenbereich. Mit seiner Markenwelt, der Kernmarke BOSS, den Linien BOSS Orange, BOSS Green und der progressiven Marke HUGO, spricht HUGO BOSS unterschiedliche, klar voneinander abgegrenzte Zielgruppen an. Dabei wird ein umfassendes Produktportfolio abgedeckt, das aus klassisch-moderner Konfektion, eleganter Abendbekleidung und Sportswear, Schuhen, Lederaccessoires sowie in Lizenz vertriebenen Düften, Brillen, Uhren, Kindermode, Motorradhelmen, Mobiltelefonen, Mobile Accessories und Textilien für den Home-Bereich besteht.



Durch gezielte Marketingmaßnahmen sowie das Engagement im Sport- und Kultursponsoring stärkt HUGO BOSS die weltweite Bekanntheit und das Image seiner Marken. Akzente setzt das Unternehmen zusätzlich durch medienwirksame Fashion Events in den Modemetropolen der Welt, die die Attraktivität und Akzeptanz der Marken des Konzerns bei wichtigen Zielgruppen zusätzlich unterstreichen und die Markenwelt von HUGO BOSS emotionalisieren. (17.01.2017/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - HUGO BOSS-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Metzinger Modekonzerns HUGO BOSS (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF).Der Konzern habe mit den vorläufigen Umsatzzahlen zum Q4 im Rahmen der Erwartungen gelegen (725 (Vj.: 750; Analystenerwartung: 734; Marktkonsens: 717) Mio. Euro). Währungsbereinigt (wb.) sei eine leicht verbesserte Entwicklung ausgewiesen worden (-1% y/y; neun Monate (9M): -2% y/y). Ursächlich für den Rückgang sei erneut das Großhandelsgeschäft in Amerika gewesen. In 2016 sei der Umsatz um 4% auf 2,69 (Vj.: 2,81) Mrd. Euro zurückgegangen. Der Rückgang auf wb.-Basis (-2% y/y) habe im Rahmen der Unternehmensguidance gelegen (stabiler bis fallender Umsatz (bis zu -3% y/y)).Auf der Ergebnisseite erwarte HUGO BOSS für 2016 einen Rückgang des bereinigten EBITDA (vor Sondereffekten) am oberen Ende der Zielspanne (Rückgang zwischen 17% und 23% y/y; 2015: 594 Mio. Euro). Die endgültigen Zahlen lege HUGO BOSS am 09.03. vor.Der Modetitel habe mit einem deutlichen Kursanstieg auf die Zahlenbekanntgabe reagiert (16.01.: +8%). Die verbesserte Quartalsentwicklung sei nach Ansicht der Analystin vor allem auf bereits eingeleitete Maßnahmen im Rahmen der Neuausrichtung zurückzuführen.Börsenplätze HUGO BOSS-Aktie:XETRA-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:58,95 EUR -0,51% (17.01.2017, 14:32)