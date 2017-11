ISIN HUGO BOSS-Aktie:

DE000A1PHFF7



WKN HUGO BOSS-Aktie:

A1PHFF



Ticker-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

BOSS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

HUGSF



Kurzprofil HUGO BOSS AG:



Der HUGO BOSS Konzern (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) ist einer der Weltmarktführer im Premium- und Luxussegment des Bekleidungsmarktes. Der in Metzingen beheimatete Konzern gehört zu den profitabelsten Bekleidungsherstellern weltweit.



Der Konzern fokussiert sich auf die Entwicklung und Vermarktung hochwertiger Mode und Accessoires im Damen- und Herrenbereich. Mit seiner Markenwelt, der Kernmarke BOSS, den Linien BOSS Orange, BOSS Green und der progressiven Marke HUGO, spricht HUGO BOSS unterschiedliche, klar voneinander abgegrenzte Zielgruppen an. Dabei wird ein umfassendes Produktportfolio abgedeckt, das aus klassisch-moderner Konfektion, eleganter Abendbekleidung und Sportswear, Schuhen, Lederaccessoires sowie in Lizenz vertriebenen Düften, Brillen, Uhren, Kindermode, Motorradhelmen, Mobiltelefonen, Mobile Accessories und Textilien für den Home-Bereich besteht.



Durch gezielte Marketingmaßnahmen sowie das Engagement im Sport- und Kultursponsoring stärkt HUGO BOSS die weltweite Bekanntheit und das Image seiner Marken. Akzente setzt das Unternehmen zusätzlich durch medienwirksame Fashion Events in den Modemetropolen der Welt, die die Attraktivität und Akzeptanz der Marken des Konzerns bei wichtigen Zielgruppen zusätzlich unterstreichen und die Markenwelt von HUGO BOSS emotionalisieren. (03.11.2017/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - HUGO BOSS-Aktienanalyse von Analystin Melanie Flouquet von J.P. Morgan:Melanie Flouquet, Analystin von J.P. Morgan, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse nach einer Telefonkonferenz zu den Q3-Zahlen das Kursziel für die Aktie des Modekonzerns HUGO BOSS AG (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) von 63,60 auf 66 Euro.Das Management des deutschen Moderherstellers habe einen vorsichtigen Ton angeschlagen, so dass sie für 2018 von einer weitgehend stagnierenden Profitabilität ausgehe, so die Analystin in einer heute veröffentlichten Studie. Flouquet habe ihre Ergebnisschätzungen für 2017 und 2018 leicht gesenkt.Melanie Flouquet, Analystin von J.P. Morgan, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das neutrale Votum für die HUGO BOSS-Aktie bestätigt und aber das Kursziel von 67 auf 66 Euro gesenkt. (Analyse vom 03.11.2017)Börsenplätze HUGO BOSS-Aktie:72,15 EUR -5,56% (03.11.2017, 09:14)Tradegate-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:73,629 EUR -4,30% (03.11.2017, 09:37)