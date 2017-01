ISIN HUGO BOSS-Aktie:

Der HUGO BOSS Konzern (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) ist einer der Weltmarktführer im Premium- und Luxussegment des Bekleidungsmarktes. Der in Metzingen beheimatete Konzern gehört zu den profitabelsten Bekleidungsherstellern weltweit.



Der Konzern fokussiert sich auf die Entwicklung und Vermarktung hochwertiger Mode und Accessoires im Damen- und Herrenbereich. Mit seiner Markenwelt, der Kernmarke BOSS, den Linien BOSS Orange, BOSS Green und der progressiven Marke HUGO, spricht HUGO BOSS unterschiedliche, klar voneinander abgegrenzte Zielgruppen an. Dabei wird ein umfassendes Produktportfolio abgedeckt, das aus klassisch-moderner Konfektion, eleganter Abendbekleidung und Sportswear, Schuhen, Lederaccessoires sowie in Lizenz vertriebenen Düften, Brillen, Uhren, Kindermode, Motorradhelmen, Mobiltelefonen, Mobile Accessories und Textilien für den Home-Bereich besteht.



Durch gezielte Marketingmaßnahmen sowie das Engagement im Sport- und Kultursponsoring stärkt HUGO BOSS die weltweite Bekanntheit und das Image seiner Marken. Akzente setzt das Unternehmen zusätzlich durch medienwirksame Fashion Events in den Modemetropolen der Welt, die die Attraktivität und Akzeptanz der Marken des Konzerns bei wichtigen Zielgruppen zusätzlich unterstreichen und die Markenwelt von HUGO BOSS emotionalisieren. (18.01.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - HUGO BOSS-Aktie: Geht's 2017 wieder aufwärts? AktienanalyseIm Jahr 2015 brach der Aktienkurs von HUGO BOSS (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) ein, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.In 2016 sei eine Stabilisierung gefolgt. Und in 2017 gehe es womöglich wieder aufwärts?Vorgestern habe der Modekonzern HUGO BOSS gemeldet, dass man die selbst angestrebten Jahresziele für 2016 erreicht habe. Insbesondere im eigenen Einzelhandel habe HUGO BOSS Fortschritte erzielt. "Die Ergebnisse des vierten Quartals zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. In China haben wir im zweiten Halbjahr den Turnaround geschafft. Auch in Europa haben wir uns in einem schwierigen Marktumfeld gut behauptet", habe Vorstandsboss Mark Langer kommentiert. Auf vorläufiger, nicht testierter Basis habe HUGO BOSS im Gesamtjahr 2016 einen Umsatz von 2,69 Mrd. Euro erzielt, was einem Minus von 4 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspreche. Vorbehaltlich des noch andauernden Jahresabschlusses gehe der Konzern davon aus, dass das operative Ergebnis in 2016 am oberen Ende der Prognosespanne liegen werde.Die Aktie von HUGO BOSS bewege sich seit Ende September in einem Aufwärtstrend. Dieser verlaufe aktuell bei etwa 55 Euro. Die 200-Tage-Linie bei 54,58 Euro wie auch das aktuelle Jahrestief bei 54,57 Euro bilden zusammen mit dem eben erwähnten Aufwärtstrend einen Unterstützungsbereich, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 18.01.2017)XETRA-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:59,74 EUR +0,86% (18.01.2017, 09:13)Tradegate-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:59,81 EUR +0,86% (18.01.2017, 09:29)