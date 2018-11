Kursziel

HUGO BOSS-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 85,00 Buy Warburg Research Jörg Frey 30.10.2018 85,00 Buy UBS Fred Speirs 29.10.2018 78,00 Buy HSBC Erwan Rambourg 25.10.2018 69,00 Kaufen DZ BANK Herbert Sturm 22.10.2018 62,00 Hold Société Générale Thierry Cota 17.10.2018 82,00 Buy Hauck & Aufhäuser Christian Salis 10.10.2018 80,00 Buy Equinet Mark Josefson 10.10.2018 80,00 Buy Berenberg Zuzanna Pusz 09.10.2018 81,00 Outperform RBC Capital Piral Dadhania 08.10.2018 66,30 Sell Goldman Sachs Alberto D’Agnano 04.10.2018 82,00 Buy Commerzbank Andreas Riemann 04.10.2018 87,00 Buy Deutsche Bank Francesca Di Pasquantonio 03.10.2018 83,00 Kaufen Nord LB Karsten Rahlf 02.10.2018 80,00 Kaufen LBBW Thomas Hofmann 21.09.2018 82,00 Hold Baader Bank Volker Bosse 13.08.2018 82,00 Outperform Exane BNP Paribas Luca Solca 10.08.2018 75,00 Hold Kepler Cheuvreux Jürgen Kolb 03.08.2018 81,00 Halten Independent Research Lars Lusebrink 02.08.2018 68,00 Neutral J.P. Morgan Melanie Flouquet 02.08.2018

Der HUGO BOSS Konzern (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) ist einer der Weltmarktführer im Premium- und Luxussegment des Bekleidungsmarktes. Der in Metzingen beheimatete Konzern gehört zu den profitabelsten Bekleidungsherstellern weltweit.



Der Konzern fokussiert sich auf die Entwicklung und Vermarktung hochwertiger Mode und Accessoires im Damen- und Herrenbereich. Mit seiner Markenwelt, der Kernmarke BOSS, den Linien BOSS Orange, BOSS Green und der progressiven Marke HUGO, spricht HUGO BOSS unterschiedliche, klar voneinander abgegrenzte Zielgruppen an. Dabei wird ein umfassendes Produktportfolio abgedeckt, das aus klassisch-moderner Konfektion, eleganter Abendbekleidung und Sportswear, Schuhen, Lederaccessoires sowie in Lizenz vertriebenen Düften, Brillen, Uhren, Kindermode, Motorradhelmen, Mobiltelefonen, Mobile Accessories und Textilien für den Home-Bereich besteht.



Durch gezielte Marketingmaßnahmen sowie das Engagement im Sport- und Kultursponsoring stärkt HUGO BOSS die weltweite Bekanntheit und das Image seiner Marken. Akzente setzt das Unternehmen zusätzlich durch medienwirksame Fashion Events in den Modemetropolen der Welt, die die Attraktivität und Akzeptanz der Marken des Konzerns bei wichtigen Zielgruppen zusätzlich unterstreichen und die Markenwelt von HUGO BOSS emotionalisieren. (05.11.2018/ac/a/d)







Metzingen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Modekonzerns HUGO BOSS AG (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 87,00 oder 62,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur HUGO BOSS-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die HUGO BOSS AG wird am 06.11.2018 ihre Zahlen für das dritte Quartal 2018 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der HUGO BOSS-Aktie anbetrifft, hat die Aktienanalystin der Deutschen Bank, Francesca Di Pasquantonio, in einer Aktienanalyse vom 03.10.2018 das höchste Kursziel veranschlagt. Sie hat das "buy"-Votum mit einem Kursziel von 87,00 Euro bestätigt. Da der warme September den Start der Herbstsaison verzögert habe, habe sie ihre Schätzung für das flächenbereinigte Umsatzwachstum des Modekonzerns gesenkt. In Q4 rechne sie jedoch wieder mit einer Beschleunigung.Die niedrigste Kursprognose für die HUGO BOSS-Aktie kommt der Société Générale und liegt bei 62,00 Euro. Thierry Cota, Aktienanalyst der Société Générale, hat den Titel in einer Aktienanalyse vom 17.10.2018 "sell" auf "hold" heraufgestuft, das Kursziel jedoch von 72,00 auf 62,00 Euro gesenkt. Bewertungsgründe seien dafür ausschlaggebend, so der Analyst. Der Aktienkurs sei letztlich stärker gesunken als die Kurse der Konkurrenten. Für den Sektor bleibe er jedoch bei seiner vorsichtigen Haltung.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur HUGO BOSS-Aktie?Börsenplätze HUGO BOSS-Aktie: