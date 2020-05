Kursziel

HUGO BOSS-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 30,00 Neutral Goldman Sachs Louise Singlehurst 07.05.2020 26,50 Hold HSBC Erwan Rambourg 07.05.2020 24,00 Sector Perform RBC Capital Piral Dadhania 06.05.2020 31,00 Hold Deutsche Bank Jaina Mistry 06.05.2020 41,00 Buy Hauck & Aufhäuser Christian Salis 06.05.2020 50,00 Buy Warburg Research Jörg Frey 06.05.2020 27,00 Buy Jefferies Kathryn Parker 05.05.2020 41,00 Neutral J.P. Morgan Melanie Flouquet 05.05.2020 30,00 Kaufen DZ BANK Herbert Sturm 05.05.2020 19,00 Reduce Baader Bank Volker Bosse 05.05.2020

Der HUGO BOSS Konzern (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) ist einer der Weltmarktführer im Premium- und Luxussegment des Bekleidungsmarktes. Der in Metzingen beheimatete Konzern gehört zu den profitabelsten Bekleidungsherstellern weltweit.



Der Konzern fokussiert sich auf die Entwicklung und Vermarktung hochwertiger Mode und Accessoires im Damen- und Herrenbereich. Mit seiner Markenwelt, der Kernmarke BOSS, den Linien BOSS Orange, BOSS Green und der progressiven Marke HUGO, spricht HUGO BOSS unterschiedliche, klar voneinander abgegrenzte Zielgruppen an. Dabei wird ein umfassendes Produktportfolio abgedeckt, das aus klassisch-moderner Konfektion, eleganter Abendbekleidung und Sportswear, Schuhen, Lederaccessoires sowie in Lizenz vertriebenen Düften, Brillen, Uhren, Kindermode, Motorradhelmen, Mobiltelefonen, Mobile Accessories und Textilien für den Home-Bereich besteht.



Metzingen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Modekonzerns HUGO BOSS AG (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 50,00 oder 19,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur HUGO BOSS-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die HUGO BOSS AG hat am 5. Mai 2020 ihre Zahlen für das erste Quartal 2020 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 5. Mai zu entnehmen ist, sei der Modekonzern wegen der Corona-Pandemie im ersten Quartal in die roten Zahlen gerutscht. Wegen der weitgehenden Schließung seiner Geschäfte sei dem Unternehmen der Umsatz weggebrochen. Der Konzern wolle nun mit Einsparungen dagegen halten, Investitionen würden aufgeschoben, die Produktion zurückgefahren. Erste Verbesserungen im Einzelhandelsumfeld erwarte das Unternehmen jedoch erst ab dem dritten Quartal.So seien die Umsätze in den Monaten Januar bis März um 16% auf 555 Mio. Euro gesunken. Unter dem Strich habe sich ein Verlust von 18 Mio. Euro summiert. Im Vorjahr habe HUGO BOSS noch 37 Mio. Euro verdient. Den Ausblick habe das Unternehmen bereits zurückgezogen, eine neue Prognose habe es noch nicht gegeben. Jedoch rechne der für seine Herrenanzüge bekannte Modekonzern im zweiten Quartal nochmals mit einer deutlichen Verschlechterung im Vergleich zu den ersten drei Monaten des Jahres. So dürften die währungsbereinigten Umsätze um mindestens 50% sinken.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der HUGO BOSS-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Warburg Research, Jörg Frey, in einer Analyse vom 06.05.2020 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat das "buy"-Votum bestätigt. Das Kursziel wurde von 54,00 auf 50,00 Euro gesenkt. Der Tiefpunkt der Gewinnentwicklung sei nun klarer absehbar, so der Analyst. Dabei habe er unter anderem auf Aussagen des Managements des Modekonzerns verwiesen, dass der Umsatz im zweiten Quartal um mehr als die Hälfte einbrechen dürfte.Die niedrigste Kursprognose für die HUGO BOSS-Aktie kommt von der Baader Bank und liegt bei 19,00 Euro. Analyst Volker Bosse hat den Titel in einer Analyse vom 05.05.2020 weiterhin mit dem Rating "reduce" bewertet. Das erste Quartal des Modekonzerns sei schwach ausgefallen und die Indikation für das zweite Jahresviertel noch trüber, so Bosse. Es gebe mehrere Probleme. Zum einen die Corona-Krise, aber zugleich fehle es dem Online-Geschäft an kritischer Masse. Zudem sinke die weltweite Nachfrage nach Anzügen, da der Kleidungsstil mehr casual werde.