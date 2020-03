London Stock Exchange-Aktienkurs HSBC-Aktie:

Kurzprofil HSBC Holdings plc:



HSBC Holdings plc (ISIN: GB0005405286, WKN: 923893, Ticker-Symbol: HBC1, London: HSBA, Nasdaq OTC-Symbol: HBCYF) ist eine der größten Banken und einer der größten Finanzdienstleister weltweit. Mit Hauptsitz in London ist das Unternehmen weltweit in 87 Ländern in Europa, Asien, Amerika, dem Mittleren Osten und Afrika aktiv. Die HSBC Holdings bietet eine umfassende Reihe von Finanzdiensten an, darunter personal financial services (inklusive consumer finance), commercial banking, global banking and markets sowie private banking. Benannt wurde die Gruppe nach ihrem Gründungsmitglied, der Hongkong und Shanghai Banking Corporation Limited, die 1865 ins Leben gerufen wurde. (04.03.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - HSBC-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jan Lennertz von Independent Research:Der Aktienanalyst von Independent Research, Jan Lennertz, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der britischen Großbank HSBC Holdings plc (ISIN: GB0005405286, WKN: 923893, Ticker-Symbol: HBC1, London: HSBA, Nasdaq OTC-Symbol: HBCYF).Während die bereinigte Gesamterträge im vierten Quartal 2019 (testiert) mit 13,65 (Vj.: 12,56) Mrd. USD unter der Analysten-Prognose von 14,13 (Marktkonsens: 13,04) Mrd. USD gelegen hätten, habe das bereinigte EBT (+29,0% y/y) mit 4,30 Mrd. USD über der Analysten-Prognose von 3,87 (Marktkonsens: 4,24) Mrd. USD gelegen. Auf berichteter Basis habe die Bank einen Verlust vor Steuern von 3,90 (Vj.: +3,26) Mrd. USD verzeichnet, was auf Sondereffekte zurückzuführen gewesen sei. Im Zuge der Veröffentlichung der Quartalszahlen habe die Bank die Guidance bis 2022 bekannt gegeben. Das damit verbundene Restrukturierungsprogramm solle Kosten von rund 7,2 Mrd. USD verursachen, weshalb HSBC für 2020 und 2021 auf Aktienrückkäufe verzichte.Im Rahmen des Restrukturierungsprogramms plane die Bank eine Reduktion der Mitarbeiteranzahl um 35.000 (15%). Obwohl ein Aktienrückkaufprogramm ausgeschlossen werde und eine Dividendenkürzung nicht auszuschließen sei, werte der Analyst positiv, dass HSBC trotz Restrukturierungsprogramm an einer Dividendenzahlung festhalte. Anzumerken sei jedoch, dass die Bank in dieser Zeit fragiler auf Sondereffekte wie das Coronavirus (großen Einfluss auf die asiatischen Märkte; Hauptmarkt für HSBC) reagieren könne. Der Analyst senke seine Prognosen (u.a. EPS 2020e: 0,64 (alt: 0,71) USD; EPS 2021e: 0,71 (alt: 0,75) USD).Bei einem neuen Kursziel von 5,80 (alt: 6,50) GBP bewertet Jan Lennertz, Analyst von Independent Research, die HSBC-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". (Analyse vom 04.03.2020)Börsenplätze HSBC-Aktie:Xetra-Aktienkurs HSBC-Aktie:5,904 EUR -0,32% (04.03.2020, 11:26)