Börsenplätze HSBC-Aktie:



XETRA-Aktienkurs HSBC-Aktie:

4,65 EUR -1,17% (02.08.2021, 17:15)



London Stock Exchange-Aktienkurs HSBC-Aktie:

396,70 GBp -0,19% (02.08.2021, 17:19)



ISIN HSBC-Aktie:

GB0005405286



WKN HSBC-Aktie:

923893



Ticker-Symbol HSBC-Aktie:

HBC1



London Stock Exchange-Symbol HSBC-Aktie:

HSBA



NASDAQ OTC-Symbol HSBC-Aktie:

HBCYF



Kurzprofil HSBC Holdings plc:



HSBC Holdings plc (ISIN: GB0005405286, WKN: 923893, Ticker-Symbol: HBC1, London Stock Exchange-Symbol: HSBA, NASDAQ OTC-Symbol: HBCYF) ist eine der größten Banken und einer der größten Finanzdienstleister weltweit. Mit Hauptsitz in London ist das Unternehmen weltweit in 87 Ländern in Europa, Asien, Amerika, dem Mittleren Osten und Afrika aktiv. Die HSBC Holdings bietet eine umfassende Reihe von Finanzdiensten an, darunter personal financial services (inklusive consumer finance), commercial banking, global banking and markets sowie private banking. Benannt wurde die Gruppe nach ihrem Gründungsmitglied, der Hongkong und Shanghai Banking Corporation Limited, die 1865 ins Leben gerufen wurde. (02.08.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HSBC-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der britischen Großbank HSBC Holdings plc (ISIN: GB0005405286, WKN: 923893, Ticker-Symbol: HBC1, London Stock Exchange-Symbol: HSBA, NASDAQ OTC-Symbol: HBCYF) unter die Lupe.HSBC habe im zweiten Quartal dank einer besseren Lage bei faulen Krediten deutlich mehr verdient als ein Jahr zuvor. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Steuern habe sich mehr als verdoppelt, habe die auf Asien fokussierte Bank am Montag mitgeteilt. Das Papier der größten europäischen Bank könne davon heute nicht profitieren.Konkret habe die Bank 5,6 Milliarden Dollar erwirtschaftet. Im von Corona stark belasteten Vorjahresquartal habe dieser Wert bei 2,6 Milliarden Dollar gelegen. Analysten hätten aktuell lediglich mit 4,5 Milliarden Dollar gerechnet.Wichtigster Grund für den Gewinnanstieg sei die Entspannung der Konjunkturlage gewesen. Aus diesem Grund habe die Bank fast 300 Millionen Dollar an Risikovorsorge auflösen können, nachdem sie im zweiten Quartal 2020 fast 4,2 Milliarden Dollar für den Ausfall von Krediten zur Seite habe legen müssen. Unter dem Strich habe die Bank 3,4 Milliarden Dollar nach knapp 200 Millionen Dollar vor einem Jahr verdient. Die Experten seien lediglich von 2,2 Milliarden Dollar ausgegangenDie Erträge - also die Einnahmen der Bank - hätten im zweiten Quartal im Rahmen der Erwartungen der Analysten gelegen. Auf bereinigter Basis seien sie im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast zehn Prozent auf 12,5 Milliarden Dollar gesunken. Dies habe vor allem am Handelsgeschäft gelegen, das im Vorjahr von den Finanzmarktturbulenzen infolge der Corona-Krise profitiert habe. Allerdings hätten auch die Niedrigzinsen und rückläufige Beratungsentgelte auf die Erträge gedrückt.Die Bank zahle ihren Anteilseignern nun eine Zwischendividende von 7 US-Cent je Aktie, nachdem die Bank of England als Aufsichtsbehörde den wegen der Corona-Krise verhängten Dividendenstopp für mehrere Großbanken aufgehoben habe. Schon für dieses Jahr wolle die HSBC 40 bis 55 Prozent ihres Gewinns an die Aktionäre ausschütten. Dies sei eigentlich erst für 2022 geplant gewesen. Zudem erwäge die HSBC den Rückkauf eigener Aktien. "Wir fühlen uns definitiv zuversichtlicher", habe Finanzchef Ewen Stevenson im Gespräch mit dem Nachrichtensender Bloomberg TV gesagt. "Wir prüfen weiterhin Aktienrückkäufe."Die HSBC-Aktie pendle am Montag um ihren Vortagesschluss bei 4,67 Euro.Auch wenn die Zahlen die Anlegergemeinde offenbar nicht vollends überzeugen würden - die Aktie habe jedenfalls mit Blick auf die Bewertung noch Potenzial. Während HSBC ein 2022er KGV von lediglich 9 aufweise, komme die Peergroup auf ein 2022er Gewinn-Multiple von 13.Kurzum: Investierte bleiben dabei und setzen auf perspektivisch höhere Kurse, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur HSBC-Aktie. (Analyse vom 02.08.2021)