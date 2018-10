Xetra-Aktienkurs HP-Aktie:

Stuttgart (www.aktiencheck.de) - HP-Aktienanalyse von Investmentanalyst Ralph Szymczak von der LBBW:Ralph Szymczak, Investmentanalyst der LBBW, hält in einer aktuellen Aktienanalyse am Kursziel in Höhe von 25 USD für die Aktie von HP Inc. (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) fest.HP Inc. (HP) habe auf einer Analystentagung in New York für das am 31.10.2019 endende Geschäftsjahr 2019 steigende und oberhalb der Erwartungen liegende Gewinne prognostiziert. Gründe hierfür sollten u.a. eine durch Marktanteilsgewinne und leichtes Marktwachstum anhaltend starke PC-Sparte, neue (Abo-)Dienstleistungsangebote und Kostensenkungen durch weitere Restrukturierungsmaßnahmen sein.In der Druckersparte sollten die Erträge mit Verbrauchsmaterialien zumindest stabil bleiben, während anhaltende Investitionen in die 3D-Druckentwicklung und die Einführung neuer Dienstleistungsangebote die Profitabilität beeinträchtigen würden. Bis 2025 solle der Umsatzanteil der Druckersparte auf 30% bei einer auf 16% gesenkten Margenprognose steigen. Von den im Vorjahresvergleich stabilen Mittelzuflüssen sollten 75% an die Aktionäre über anhaltend hohe Aktienrückkäufe und Dividendenzahlungen ausgeschüttet werden.HP erwarte trotz Konjunktur- und Handelsrisiken im PC- bzw. Druckerumfeld bis 2022 ein durchschnittliches jährliches Wachstum der adressierbaren Märkte von 4% bzw. 1%. Dabei sollten u.a. Virtual Reality und 3D die treibenden Kräfte sein.Ralph Szymczak, Investmentanalyst der LBBW, stuft die HP-Aktie mit "halten" und einem unveränderten Peergroup basierten Kursziel von 25 USD ein. (Analyse vom 10.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze HP-Aktie: