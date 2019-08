Frankfurt-Aktienkurs HP-Aktie:

16,10 EUR +1,91% (26.08.2019, 10:40)



Tradegate-Aktienkurs HP-Aktie:

16,12 EUR +0,79% (26.08.2019, 11:47)



NYSE-Aktienkurs HP-Aktie:

17,93 USD +0,67% (26.08.2019, 14:12, vorbörslich)



ISIN HP-Aktie:

US40434L1052



WKN HP-Aktie:

A142VP



Ticker-Symbol HP-Aktie Deutschland:

7HP



NYSE Ticker-Symbol HP-Aktie:

HPQ



Kurzprofil HP Inc.:



HP Inc. (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) ist ein US-Technologie-Konzern. Hervorgegangen ist das Unternehmen aus einer Aufspaltung von Hewlett-Packard Corp. in die beiden separaten Einheiten HP Inc. und Hewlett Packard Enterprise. (26.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - HP-Aktienanalyse von Analyst Paul Coster von J.P. Morgan Securities:Laut einer aktuellen Aktienanalyse vertritt Paul Coster, Aktienanalyst beim Investmenthaus J.P. Morgan Securities, in Bezug auf die Aktien von HP Inc. (ISIN: US40434L105, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) weiterhin eine neutrale Haltung.Die Zahlen von HP Inc. zum abgelaufenen Quartal sowie die Guidance würden sich mit den Erwartungen weitgehend decken.Allerdings sorge die begrenzte Umsatzvisibilität für zunehmende Bedenken. Gleiches gelte auch wegen des Abschieds von CEO Dion Weisler.Im Zuge einer Kürzung der längerfristigen Prognosen reduziert Analyst Paul Coster das Kursziel für die HP-Aktie von 22,00 auf 19,00 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze HP-Aktie: