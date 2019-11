Xetra-Aktienkurs HP-Aktie:

18,05 EUR +1,23% (12.11.2019, 12:31)



Tradegate-Aktienkurs HP-Aktie:

17,92 EUR +0,64% (12.11.2019, 13:04)



NYSE-Aktienkurs HP-Aktie:

19,62 USD -0,10% (12.11.2019, 14:24, vorbörslich)



ISIN HP-Aktie:

US40434L1052



WKN HP-Aktie:

A142VP



Ticker-Symbol HP-Aktie Deutschland:

7HP



NYSE Ticker-Symbol HP-Aktie:

HPQ



Kurzprofil HP Inc.:



HP Inc. (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) ist ein US-Technologie-Konzern. Hervorgegangen ist das Unternehmen aus einer Aufspaltung von Hewlett-Packard Corp. in die beiden separaten Einheiten HP Inc. und Hewlett Packard Enterprise.

(12.11.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



New York (www.aktiencheck.de) - HP-Aktienanalyse von Analyst Amit Daryanani von Evercore ISI:Laut einer Aktienanalyse äußert Amit Daryanani, Aktienanalyst beim Investmenthaus Evercore ISI, in Bezug auf die Aktien von HP Inc. (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) nunmehr die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Das Szenario eines möglichen Zusammenschlusses von HP Inc. und Xerox erhöhe den Druck auf das Management den Wert für Anleger zu maximieren.Die Analysten von Evercore ISI sehen den Fair Value des Titels bei 27 USD falls es zu keiner Fusion komme.Möglich sei auch ein massives Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 9 bis 10 Mrd. USD.Die Aktienanalysten von Evercore ISI stufen in ihrer HP-Aktienanalyse den Titel von "in line" auf "outperform" hoch und heben das Kursziel von 19,00 auf 24,00 USD an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze HP-Aktie: