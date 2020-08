XETRA-Aktienkurs HORNBACH Holding-Aktie:

95,10 EUR +0,85% (26.08.2020, 10:11)



Tradegate-Aktienkurs HORNBACH Holding-Aktie:

95,10 EUR +0,74% (26.08.2020, 10:19)



ISIN HORNBACH Holding-Aktie:

DE0006083405



WKN HORNBACH Holding-Aktie:

608340



Ticker-Symbol HORNBACH Holding-Aktie:

HBH



Kurzprofil HORNBACH Holding AG & Co. KGaA:



Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) ist die Muttergesellschaft der HORNBACH-Gruppe. Sie ist selbst nicht operativen Einzelhandel tätig, sondern verfügt über eine Anzahl wichtiger Beteiligungsgesellschaften.



Die mit Abstand größte und wichtigste Beteiligungsgesellschaft ist die HORNBACH Baumarkt AG als Betreiber großflächiger Bau- und Gartenmärkte im In- und Ausland. Abgerundet werden die Handelsaktivitäten durch die HORNBACH Baustoff Union GmbH, die auf dem Gebiet des Baustoffhandels mit überwiegend gewerblichen Kunden tätig ist.



Die Entwicklung und Verwertung erstklassiger Einzelhandelsimmobilien ist ein weiterer Geschäftszweig unter der Verantwortung der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA. Diese Aktivitäten sind zum Teil bei der HORNBACH Immobilien AG angesiedelt, die einen Großteil des umfangreichen Immobilienvermögens der HORNBACH-Gruppe besitzt. (26.08.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HORNBACH Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) unter die Lupe.Wer hätte damit vor wenigen Monaten gerechnet? Die HORNBACH Holding-Aktie gehöre seit Corona zu den absoluten Highflyern an der Börse. Seit dem Tief im März habe sich der Kurs fast verdreifacht. Die 100-Euro-Marke werde wohl sehr bald fallen.Der Höhenflug habe einen guten Grund: Nie zuvor habe die Baumarktbranche eine derart starke Nachfrage erlebt wie derzeit. Millionen Menschen würden in Zeiten von Corona lieber zu Hause bleiben und es sich dort schön machen. Sie würden sich z.B. einen Pool in den Garten, einen neuen Grill oder eine Hütte zum Relaxen oder Arbeiten stellen.Cocooning (es sich zu Hause gemütlich machen) könnte zum dauerhaften Trend werden. Kaufe sich einer aus der Nachbarschaft einen Pool oder eine Hütte für den Garten, würden es ihm einige nachtun. Womöglich nicht in diesem, dafür im nächsten oder übernächsten Jahr. The trend is your friend – Gewinne laufen lassen, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze HORNBACH Holding-Aktie: