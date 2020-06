Börsenplätze HORNBACH Holding-Aktie:



Kurzprofil HORNBACH Holding AG & Co. KGaA:



Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) ist die Muttergesellschaft der HORNBACH-Gruppe. Sie ist selbst nicht operativen Einzelhandel tätig, sondern verfügt über eine Anzahl wichtiger Beteiligungsgesellschaften.



Die mit Abstand größte und wichtigste Beteiligungsgesellschaft ist die HORNBACH Baumarkt AG als Betreiber großflächiger Bau- und Gartenmärkte im In- und Ausland. Abgerundet werden die Handelsaktivitäten durch die HORNBACH Baustoff Union GmbH, die auf dem Gebiet des Baustoffhandels mit überwiegend gewerblichen Kunden tätig ist.



Die Entwicklung und Verwertung erstklassiger Einzelhandelsimmobilien ist ein weiterer Geschäftszweig unter der Verantwortung der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA. Diese Aktivitäten sind zum Teil bei der HORNBACH Immobilien AG angesiedelt, die einen Großteil des umfangreichen Immobilienvermögens der HORNBACH-Gruppe besitzt. (19.06.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HORNBACH Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) unter die Lupe.Die Aktie von HORNBACH Holding, Empfehlung des "Aktionär" von Anfang Mai, stehe am Freitag im Fokus der Anleger. Wegen eines optimistischen Analystenkommentars gewinne der Titel der Baumarktkette ein Prozent und stehe unmittelbar davor, dass bedeutende Break im Bereich von 69 Euro endlich zu durchbrechen.Thilo Kleibauer, Analyst bei Warburg Research, habe das Kursziel für HORNBACH Holding von 80,00 auf 84,00 Euro angehoben und das Rating auf "kaufen" belassen. Nach der krisenbedingt beeindruckenden Entwicklung im ersten Geschäftsquartal halte Kleibauer eine Umsatz- und Ergebnissteigerung im Gesamtjahr für wahrscheinlich. Der Ausblick dürfte aber zurückhaltend bleiben.HORNBACH Holding halte bislang trotz eines kräftigen Umsatz- und Gewinnsprungs im ersten Geschäftsquartal an seiner Jahresprognose fest. Der Grund: Die konjunkturellen Risiken wegen der Corona-Krise seien schwer abschätzbar.Der Umsatz solle im Februar 2021 endenden Geschäftsjahr demnach wie im Vorjahr 4,7 Milliarden Euro erreichen. Das EBIT solle leicht unter Vorjahr (227 Millionen Euro) liegen.Ergo: Die HORNBACH Holding-Aktie hat noch Luft, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.06.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link