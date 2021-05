Börsenplätze HORNBACH Holding-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HORNBACH Holding-Aktie:

88,90 EUR +3,73% (18.05.2021, 15:58)



XETRA-Aktienkurs HORNBACH Holding-Aktie:

88,60 EUR +2,84% (18.05.2021, 15:39)



ISIN HORNBACH Holding-Aktie:

DE0006083405



WKN HORNBACH Holding-Aktie:

608340



Ticker-Symbol HORNBACH Holding-Aktie:

HBH



Kurzprofil HORNBACH Holding AG & Co. KGaA:



Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) ist die Muttergesellschaft der HORNBACH-Gruppe. Sie ist selbst nicht operativen Einzelhandel tätig, sondern verfügt über eine Anzahl wichtiger Beteiligungsgesellschaften.



Die mit Abstand größte und wichtigste Beteiligungsgesellschaft ist die HORNBACH Baumarkt AG als Betreiber großflächiger Bau- und Gartenmärkte im In- und Ausland. Abgerundet werden die Handelsaktivitäten durch die HORNBACH Baustoff Union GmbH, die auf dem Gebiet des Baustoffhandels mit überwiegend gewerblichen Kunden tätig ist.



Die Entwicklung und Verwertung erstklassiger Einzelhandelsimmobilien ist ein weiterer Geschäftszweig unter der Verantwortung der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA. Diese Aktivitäten sind zum Teil bei der HORNBACH Immobilien AG angesiedelt, die einen Großteil des umfangreichen Immobilienvermögens der HORNBACH-Gruppe besitzt. (18.05.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HORNBACH Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) unter die Lupe.Der Trend zum Heimwerken in der Corona-Pandemie halte an und beschere dem amerikanischen Marktführer Home Depot kräftig Rückenwind. Das erste Quartal habe der Konzern mit deutlichen Umsatz- und Ergebniszuwächsen beendet. Davon profitiere am Dienstag auch die Aktie von HORNBACH Holding.Home Depot habe im ersten Quartal die Erlöse um 33 Prozent auf 37,5 Milliarden Dollar gesteigert. Beim Ergebnis habe das Unternehmen 4,1 Milliarden Dollar nach 2,2 Milliarden Dollar im entsprechenden Vorjahreszeitraum verbucht. Der Gewinn je Aktie habe sich auf 3,86 Dollar belaufen.Damit habe Home Depot die Erwartungen der Analysten klar übertroffen. Die Experten hätten mit Erlösen in Höhe von 34,96 Milliarden und einem Gewinn je Anteilschein von 3,08 Dollar gerechnet.Die Aktie von Home Depot lege vorbörslich um zwei Prozent zu. Die Aktie des deutschen Pendants HORNBACH Holding klettere sogar um drei Prozent auf 88,70 Euro und erreiche damit den höchsten Stand im laufenden Jahr. Der Markt vermute offensichtlich, dass auch bei HORNBACH die Geschäfte weiter rund laufen würden."Der Aktionär" habe HORNBACH Holding im Mai 2020 empfohlen. Performance seitdem inklusive Dividende: 64 Prozent. Damit sollte das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sein, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 18.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link