Tradegate-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:

68,65 EUR -2,62% (15.10.2020, 19:37)



ISIN HOCHTIEF-Aktie:

DE0006070006



WKN HOCHTIEF-Aktie:

607000



Ticker-Symbol HOCHTIEF-Aktie:

HOT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol HOCHTIEF-Aktie:

HOCFF



Kurzprofil HOCHTIEF AG:



Die HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) ist ein technisch ausgerichteter, globaler Infrastrukturkonzern mit führenden Positionen in seinen Kernaktivitäten Bau, Dienstleistungen und Konzessionen/Public-Private-Partnerships (PPP) und mit Tätigkeitsschwerpunkten in Australien, Nordamerika und Europa.



Mit zirka 64.000 Mitarbeitern und Umsatzerlösen von rund 24 Mrd. Euro im Jahr 2018 ist HOCHTIEF weltweit auf entwickelte Märkte fokussiert. In Australien ist der Konzern mit CIMIC Marktführer. In den USA ist HOCHTIEF über Turner die Nummer 1 im gewerblichen Hochbau und zählt mit Flatiron zu den wichtigsten Anbietern im Tiefbau, hauptsächlich für Verkehrsinfrastruktur. Dem Konzern gehört ein 20%-Anteil an Abertis, dem führenden internationalen Mautstraßenbetreiber.



HOCHTIEF ist wegen seines Engagements um Nachhaltigkeit seit 2006 in den Dow Jones Sustainability Indices vertreten. Weitere Informationen unter www.HOCHTIEF.de/presse. (15.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HOCHTIEF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Baukonzerns HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) unter die Lupe.Das dritte Quartal bei HOCHTIEF sei erneut von der Corona-Pandemie geprägt gewesen. Der Konzern habe einen deutlichen Gewinnrückgang hinnehmen müssen. Überraschend komme das aber nicht. Die Aktie verliere am Donnerstag zwar deutlich an Boden - vor der Veröffentlichung der Zahlen am frühen Nachmittag sei das Minus jedoch bereits größer gewesen.Im dritten Quartal sei der Umsatz von HOCHTIEF um 11,6 Prozent auf 5,96 Milliarden Euro und der Nettogewinn sogar um 24,9 Prozent auf 136,0 Millionen Euro zurückgegangen. Besonders deutlich geworden sei der Gewinnrückgang beim spanischen Autobahnbetreiber Abertis, an dem HOCHTIEF seit 2018 eine Finanzbeteiligung von 20 Prozent halte.HOCHTIEF rechne trotz Corona-Pandemie weiter mit Investitionen in den Zielmärkten. In Nordamerika, in der Region Asien-Pazifik und Europa habe man für das laufende vierte Quartal Zielobjekte im Wert von rund 50 Milliarden Euro und für die Zeit darüber hinaus weitere Projekte im Umfang von 540 Milliarden Euro identifiziert, habe der Konzern mitgeteilt. Zu den Jahreszielen habe sich HOCHTIEF derweil noch immer nicht geäußert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze HOCHTIEF-Aktie:Xetra-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:68,50 EUR -3,45% (15.10.2020, 17:35)