Kurzprofil HOCHTIEF AG:



Die HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) ist ein technisch ausgerichteter, globaler Infrastrukturkonzern mit führenden Positionen in seinen Kernaktivitäten Bau, Dienstleistungen und Konzessionen/Public-Private-Partnerships (PPP) und mit Tätigkeitsschwerpunkten in Australien, Nordamerika und Europa.



Mit zirka 64.000 Mitarbeitern und Umsatzerlösen von rund 24 Mrd. Euro im Jahr 2018 ist HOCHTIEF weltweit auf entwickelte Märkte fokussiert. In Australien ist der Konzern mit CIMIC Marktführer. In den USA ist HOCHTIEF über Turner die Nummer 1 im gewerblichen Hochbau und zählt mit Flatiron zu den wichtigsten Anbietern im Tiefbau, hauptsächlich für Verkehrsinfrastruktur. Dem Konzern gehört ein 20%-Anteil an Abertis, dem führenden internationalen Mautstraßenbetreiber.



HOCHTIEF ist wegen seines Engagements um Nachhaltigkeit seit 2006 in den Dow Jones Sustainability Indices vertreten. Weitere Informationen unter www.hochtief.de/presse. (14.05.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - HOCHTIEF-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Essener Infrastrukturkonzerns HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF).Das Zahlenwerk für das Q1/2021 (deutliche Umsatz- und Ergebnisrückgänge), das weiterhin von der Covid-19-Pandemie sowie vom Teilverkauf von Theiss geprägt und belastet gewesen sei, habe sich im Großen und Ganzen im Rahmen der Analystenprognosen bewegt, habe aber ergebnisseitig die Markterwartungen übertroffen. Der Auftragsbestand (per 31.03.2021) sei im Quartalsverlauf gestiegen. Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 (operatives Konzernergebnis: 410 bis 460 (Gj. 2020: 477; Gj. 2020 bereinigt um 50% Thiess: 368) Mio. Euro) sei im Rahmen des Q1-Bericht wiederholt worden.Diermeier sehe HOCHTIEF hier nach Q1 auf Kurs. Die Ausschreibungspipeline in den Kernmärkten des Konzerns sei seines Erachtens nach wie vor gut gefüllt. Der zweitgrößte Aktionär - Atlantia - habe seinen Anteil an HOCHTIEF weiter reduziert (von 18,0% auf 15,9%). Der Analyst habe seine Prognosen teilweise gekappt (u.a. operatives EPS 2021e: 6,44 Euro; berichtetes EPS 2021e: 5,70 (alt: 5,71) Euro; DPS 2021e: 3,60 Euro; operatives EPS 2022e: 7,07 Euro; berichtetes EPS 2022e: 6,34 (alt: 6,35) Euro; DPS 2022e: 4,00 Euro).In Erwartung eines Gesamtertrags (12 Monate) von >10% bewertet Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, die HOCHTIEF-Aktie weiterhin mit "kaufen". Das Kursziel werde von 85 Euro auf 84 Euro gesenkt. (Analyse vom 14.05.2021)