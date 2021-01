Xetra-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:

87,25 EUR -0,29% (21.01.2021, 12:54)



Tradegate-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:

87,20 EUR -0,57% (21.01.2021, 12:52)



ISIN HOCHTIEF-Aktie:

DE0006070006



WKN HOCHTIEF-Aktie:

607000



Ticker-Symbol HOCHTIEF-Aktie:

HOT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol HOCHTIEF-Aktie:

HOCFF



Kurzprofil HOCHTIEF AG:



Die HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) ist ein technisch ausgerichteter, globaler Infrastrukturkonzern mit führenden Positionen in seinen Kernaktivitäten Bau, Dienstleistungen und Konzessionen/Public-Private-Partnerships (PPP) und mit Tätigkeitsschwerpunkten in Australien, Nordamerika und Europa.



Mit zirka 64.000 Mitarbeitern und Umsatzerlösen von rund 24 Mrd. Euro im Jahr 2018 ist HOCHTIEF weltweit auf entwickelte Märkte fokussiert. In Australien ist der Konzern mit CIMIC Marktführer. In den USA ist HOCHTIEF über Turner die Nummer 1 im gewerblichen Hochbau und zählt mit Flatiron zu den wichtigsten Anbietern im Tiefbau, hauptsächlich für Verkehrsinfrastruktur. Dem Konzern gehört ein 20%-Anteil an Abertis, dem führenden internationalen Mautstraßenbetreiber.



HOCHTIEF ist wegen seines Engagements um Nachhaltigkeit seit 2006 in den Dow Jones Sustainability Indices vertreten. Weitere Informationen unter www.hochtief.de/presse. (21.01.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - HOCHTIEF-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Analyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Bausektor die Aktie der HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) zu halten.Der Umsatz des HOCHTIEF-Konzerns sei in den ersten neun Monaten 2020 mit EUR 17,908 Mrd. (Vj.: EUR 18,752 Mrd.) nur um 4,5% zurückgegangen. Das Unternehmen habe allerdings bei den Auftragseingängen einen Einbruch um 22,0% auf EUR 16,864 Mrd. zu verkraften gehabt. Während das EBITDA des HOCHTIEF-Konzerns um 12,4% auf EUR 1,222 Mrd. geschrumpft sei, habe sich auch das EBIT um 19,4% auf EUR 0,708 Mrd. verringert. Der nominale Konzerngewinn sei um 29,0% auf EUR 0,324 Mrd. eingebrochen.Insgesamt komme die Baubranche bisher besser als viele andere Branchen durch die Corona-Pandemie, wenngleich die Firmen nach wie vor auch von den niedrigen Zinsen profitieren würden. 2021 könnten die Umsätze im Baugewerbe in Deutschland allerdings erstmals seit längerem real sinken. Die Unternehmen der Baubranche erachte Schwope weiterhin als angemessen bewertet und bestätige für den Sektor das Rating "neutral".Frank Schwope, Analyst der Nord LB, stuft die HOCHTIEF-Aktie mit dem Votum "halten" ein. Das Kursziel laute EUR 70,00. (Analyse vom 21.01.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "HOCHTIEF AG": Keine vorhanden.Börsenplätze HOCHTIEF-Aktie: